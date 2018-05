ĐURIĆ ODBRUSIO TAČIJU: Ne trebaju mi lažne isprave, imam pasoš Srbije

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je tzv. predsedniku privremenih institucija Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija Hašimu Tačiju da mu nisu potrebne ponuđene lažne putne isprave, jer ima pasoš Srbije i bez viza može da putuje u 119 zemalja sveta.

"Podsećam takozvanog predsednika privremenih institucija Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija Hašima Tačija, koji mi je cinično 'ponudio' inače nepostojeće državljanstvo južne pokrajine moje države, da već imam pasoš Republike Srbije, sa kojim, kao i svi građani Srbije, bez viza mogu da putujem u 119 zemalja širom sveta, tako da mi nisu potrebne ponuđene lažne putne isprave", saopštio je Đurić.

"Kada bi te isprave nešto vredele, ne bi on, Haradinaj i njihove prištinske kolege javno vadili pasoše Republike Albanije", kazo je Đurić.

"Dobro je to što mnogi njihovi bliski rođaci i prijatelji imaju i pasoše Srbije, ali bi trebalo da objasne svojim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji da li je to što lažni pasoš koji im izdaju ne vredi ništa posledica toga što im je 'država' lažna i nepriznata, pa su i dokumenta nepriznata, ili je to posledica nivoa korupcije i kriminala u lažnoj državi, zbog čega ih čak ni njihovi najveći zaštitnici u svoje zemlje ne puštaju bez vize", zaključio je Đurić.

Tači je u intervjuuu Klanu Kosova juče rekao da će Đuriću, ukoliko je toliko zainteresovan za dolazak na Kosovo i Metohiju, dati državljanstvo.

