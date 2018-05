ŠOK! BIVŠI MINISTAR POLICIJE OPTUŽIO LIDERA LDP: Čedo, nosio si slike Kuma i Šiptara u svom novčaniku

Advokat Božo Prelević, koji je bio ministar policije u prelaznoj vladi posle 5. oktobra 2000, izneo je juče pred Specijalnim sudom u Beogradu teške optužbe na račun lidera LDP Čedomira Jovanović, nazvavši ga "čovekom iz senke" i velikim prijateljem surčinsko-zemunskog klana koji je uvek "principijelno na strani svog interesa".

Prelević, koji je juče izneo završnu reč i zatražio oslobađajuću presudu za svog klijenta Veselina Lečića, optuženog da je zajedno s Miloradom Ulemekom Legijom, Zvezdanom Jovanovićem i još četvoricom bivših kolega učestvovao u oružanoj pobuni Jedinice za specijalne operacije u novembru 2001, naveo je da je taj postupak pokrenut po "rijaliti političkoj krivičnoj prijavi čoveka iz senke, koji je urgirao da se svojevremeno pripadnici surčinsko-zemunskog klana puste iz pritvora".

- Tužilaštvo je pristalo da učestvuje u postupku iako je on delo regionalnog spin doktora. Tokom izvođenja dokaza sudsko veće je moglo da utvrdi ko je odlazio u Šilerovu (zdanje u kojem je živeo Spasojević, prim. aut.), ko je pritiskao sud da se dobri ljudi iz Šilerove puste iz pritvora. Taj čovek je glavni svedok tužilaštva i ovde je izjavio da je bio prijatelj pokojnog premijera - rekao je Prelević, navodeći da je kredibilitet glavnog svedoka tužilaštva Čedomira Jovanovića tokom suđenja kompromitovan.

- To je isti onaj čovek koji je pre ulaska u politiku imao jednu kožnu jaknu, a sada ima deo privrede Srbije. Isti onaj kome su prijatelji bili pripadnici surčinsko-zemunskog klana, čije sam ja slike kao ministar stavio u belu knjigu o organizovanom kriminalu, a on u novčanik. To je čovek koji je išao na rođendane u Šilerovu i koji je sam javno rekao "pa šta ako sam koristio kokain u Šilerovoj" - kazao je bivši ministar policije, dodavši da je "zbog vladalaca iz senke sam napustio vladu 2002. godine".



Pozadina

Protest nema veze sa atentatom

Branilac Veselina Lečića, advokat Božo Prelević juče je zatražio oslobađajuću presudu za penzionisanog pukovnika i objasnio da iako je namera podnosioca krivične prijave, koga je nazvao "doktorom spinovanja", da se na optuženičkoj klupi pred izbore 2012. nađe bivši predsednik Vojislav Koštunica, pobuna "crvenih beretki" ne može se dovesti u vezu sa atentatom na premijera Zorana Đinđića.

- Još posle podnošenja krivične prijave bilo je jasno da je nemoguće povezivanje ovog događaja sa događajem iz 2003, iako su neki akteri postupaka isti - rekao je Prelević, aludirajući na Milorada Ulemeka i Zvezdana Jovanovića, koji su u postupku za ubistvo premijera osuđeni na po maksimalnih 40 godina zatvora.

Brojke:

17 godina prošlo od pobune JSO

12 godina zatvora tužilac tražio za Legiju

7 optuženih čeka izricanje presude

