PREDSEDNIK ČEŠKE OPLEO PO ZVANIČNICIMA KOSOVA: Tači, Haradinaj i Veselji su narko-mafijaši!

Predsednik Češke Miloš Zeman žestoko je opleo po zvaničnicima Kosova nazvavši ih "narko-mafijašima koji se finansiraju od ratnih zločina"! Iako ih nije imenovao, očigledno je da je mislio na predsednika i premijera Kosova - Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja, kao i šefa parlamenta Kadrija Veseljija. Stručnjaci ističu da šef češke države ne priča u prazno već da, čim iznosi ovakve optužbe, ima i konkretne informacije o njihovim prljavim poslovima!

Inače, Zeman je to izjavio na istoku Češke, kada je na skupu od jednog svog srpskog simpatizera dobio na poklon rakiju u znak zahvalnosti za to što odbija da se susreće s kosovskim zvaničnicima i blokira imenovanje češkog ambasadora u Prištini.

- Dajte to. To će biti nešto kao rakija. Uvek sam o tim predstavnicima (Kosova) govorio kao o predstavnicima narko-mafije koja se finansira od ratnih zločina. Mislim da je to dovoljno - kazao je Zeman.

Bivši operativac DB Božidar Spasić kaže za Kurir da Zeman nije neko ko bi olako izneo ovakve tvrdnje, pa je zato sigurno da ima ozbiljne informacije o prljavim poslovima Tačija, Haradinaja i Veseljija.

- Kosovo je klasična mafijaška država, to evo govori i predsednik Češke, zatim neki američki senatori, javnost na Istoku... Kosovski političari kontrolišu sve tokove droge, ali čak ni paklicu cigareta na Kosovu ne može neko da proda a da jedan deo od toga ne uzme Haradinaj, jedan deo Tači, a jedan Veselji. Njih trojica drže sve mafijaške poslove na Kosovu - ističe Spasić.

I direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš kaže da je Zeman veoma kompetentan da sve ovo kaže jer su ranijih godina albanska mafija i narko-karteli imali utočište i bazu upravo u Češkoj.

- Ovo nije nikakva tajna, to znaju i Evropol i Interpol, kao i nacionalne službe razvijenih zemalja koje se bave tom problematikom. Pitanje je dokle će SAD i EU tolerisati takav način funkcionisanja Albanaca s Kosova i dokle će se tolerisati pranje novca od droge i prostitucije albanskih političara i državnika - kaže Dragaš za Kurir.

Podsetimo, nedavno je i nekadašnji američki kongresmen i dugogodišnji albanski lobista Džozef Digardi optužio Tačija i Haradinaja da su "mafijaši zainteresovani za vlast i novac".



Sram te bilo Klark o bombardovanju Jugoslavije

Nismo želeli nikog da ubijemo 1999.

Penzionisani američki general Vesli Klark, koji je bio komandant NATO tokom bombardovanja Jugoslavije, prilikom posete Prištini rekao je da cilj napada 1999. godine "nije bio da se oduzmu životi".

- Nismo želeli da ubijemo nikoga tokom bombardovanja. Nismo želeli da iko pogine, čak nismo želeli ni da bombardujemo. Mi smo samo želeli da prestane etničko čišćenje - tvrdi Klark. Takođe, on je ocenio da još nije došlo vreme da Kfor napusti Kosovo. Istakao je i da želi da Kosovo postane deo Evropske unije, a na kraju je i ohrabrio Beograd i Prištinu da se aktivnije i efektivnije angažuju kako bi se postigla normalizacija odnosa.

Teške optužbe

Uskoro na sudu

Najviši političari Kosova godinama su optuživani za ratne zločine nad Srbima tokom delovanja zloglasne OVK devedesetih, ali i za trgovinu drogom. Tači, Haradinaj i Veselji će se zbog toga najverovatnije naći i na optuženičkim klupama Specijalnog suda za zločine OVK, čije se optužnice očekuju svakog dana.

Brojke:

5 godina je Zeman predsednik Češke

2 godine je Tači na čelu Kosova

5 članica EU ne priznaje nezavisno Kosovo

