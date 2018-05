RADOMIR NIKOLIĆ PRIJATELJU NAPREDNJAKU NAMESTIO POSAO U EPS: Goran Kovačević mesečno prima platu 85.600!

Zahvaljujući prijateljstvu sa gradonačelnikom Kragujevca Radomirom Nikolićem, narodni poslanik Srpske napredne stranke Goran Kovačević zaposlio se kao vodeći stručni saradnik u Elektroprivredi Srbije EPS, saznaje Kurir od dobro obaveštenog izvora.

Iako prethodno nije imao iskustva na sličnim poslovima, i jedini radni odnos mu je bio u STR "Šumadija" 1993. godine, političara to nije sprečilo da dobije odlično plaćenu poziciju u EPS Kragujevcu "Centar" d.o.o.

- Kovačević je blizak Radomiru Nikoliću i zbog dobrih odnosa sa njim, preko veze je dobio posao u javnom preduzeću sa platom od 85.600 dinara mesečno. Za tu poziciju nije imao odgovarajuće reference, jer nikada nije radio na sličnim poslovima, a jedini radni odnos pre toga mu je bio dok je još studirao - priča naš izvor.



Kovačević, s druge strane tvrdi da to nije tačno, ali nije opovrgao poznanstvo sa Nikolićem. On kaže i da mu je plata "minimalna".

- To nije tačno. Naravno da sam prethodno imao iskustvo, da sam radio i da sam stručan. Ispunjeni su svi zakonski uslovi, a svu dokumentaciju možete da zatražite od EPS. Što se tiče plate, ona je najmanja za ovaj stepen obrazovanja i poziciju - rekao je Kovačević.

Na pitanje u kakvim je odnosima sa Nikolićem, on je odgovorio:

- Poznajem ga, šta je tu sporno, on mi nije pomogao da dobijem posao - rekao je Kovačević.

Do zaključenja broja nismo dobili komentar od EPS, a Radomir Nikolić nije odgovorio na konkretno pitanje.



