Šef delegacije EU: Kosovo ključni element za pristupanje Srbije EU! Potrebna puna normalizacija odnosa i pravno obavezujući sporazum

BEOGRAD - Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici izjavio je da je Kosovo i Metohija ključni element za pristupanje Srbije EU.

"Normalizacija odnosa sa Prištinom i napredak u oblasti demokratije i vladavine prava dva su glavna pokretača za ulazak Srbije u EU. Naravno, Kosovo je ključni element", rekao je Fabrici.

On je kazao da je EU dala do znanja koliko je to važno, te da upravo zbog toga i pruža "dobre usluge" u dijalogu Beograda i Prištine.

Upitan da li će Srbija morati da kaže da nezavisnosti Kosova i Metohije, on je kazao da EU ima statusno neutralan pristup i da je potrebna puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, u obliku pravno obavezujućeg sporazuma.

"Kroz dijalog EU pruža dobre usluge da se do tog cilja dodje", dodao je Fabrici.

On je kazao da format dijaloga neće biti menjan i da će i dalje biti uključena visoka predstavnica EU Federika Mogerini.

