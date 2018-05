JOZIĆI KRALJEVI NEPOTIZMA: Predsednik opštine Blace mutljavinama obezbedio celu porodicu?!

Predsednik opštine Blace Zoran Jozić dobio je 2016. godine iz opštinskog budžeta 215.923 dinara "radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje", dok je Zemljoradničkoj zadruzi "Blačka", gde je direktor bio njegov sin Stefan Jozić, iz budžeta opštine navodno raspodeljeno dva miliona dinara!

Da stvar vrca od nepotizma pokazuje i činjenica da je novac namenjen Zadruzi dodeljen rešenjem UO Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Blace čiji je član u tom trenutku bio Goran Jozić, brat predsednika opštine i direktor Srednje škole! Sve ove činjenice utvrdila je Agencija za borbu protiv korupcije koja je Zoranu Joziću izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije. No, iako je mera izrečena u februaru, on je i dalje predsednik.

Jozić je izabran za predsednika opštine 12. maja 2016, a rešenjima od 21. jula i 29. oktobra njemu su odobrena sredstva iz opštinskog budžeta od 215.923 dinara i prebačena na račun 10. novembra. Odluku o dodeli dva miliona dinara Zadruzi "Blačka" doneo je 22. decembra 2016. Upravni odbor Fonda čiji je član u to vreme bio bio Goran Jozić. Sin predsednika opštine Stefan Jozić podneo je ostavku 27. decembra iste godine na fukciju direktora Zadruge, ali je u vreme kada su sredstva dodeljena bio na njenom čelu, piše Blic.

Zoran Jozić tvrdi da je konkurisao za subvencije za svoje gazdinstvo pre nego što je postao predsednik opštine, da sa odlukama UO Fonda nema veze i da je jedini "greh" što nije obavestio Agenciju.

"Pre nego što sam postao predsednik opštine podneo sam zahtev za subvencije. Svako gazdinstvo koje je konkurisalo i ispunilo uslove, a mislim da ih je bilo 467, dobilo je sredstva u skladu sa zakonom. Mislim da je konkurs bio u martu ili aprilu, a ja sam 12. maja postao predsednik. Nismo nikoga oštetili, nismo uskratili nekome, a dali gazdinstvu Jozić. Bavio sam se poljoprivredom pre, baviću se njome kada ne budem više predsednik opštine", kaže Jozić.

Kada su ga podsetili da je Agencija utvrdila da je konkurs za raspodelu sredstava 27. maja 2016. raspisalo opštinsko veće, te da je lično potpisao konkurs kao predsednik opštine, da je objavljen u junu te da nije mogao da konkuriše pre nego je raspisan, Jozić je ostao pri svome.

"Mi smo konkurisali ranije, procedura je trajala dugo. Prikupljali smo dokumentaciju mnogo ranije. Verovatno su išle saglasnosti ministarstvu. Konkurs je završna faza čitave procedure, moguće je da je tada samo objavljen konkurs a sve ono, zahtevi, saglasnosti Ministarstva, odluke, program, to je išlo sve pre toga", dodao je on.

Zoran Jozić tvrdi i da UO Fonda "nema veze sa predsednikom opštine" jer ga imenuje Skupština, te da komisiju koja proverava da li su ispunjeni uslovi imenuje UO Fonda, a saglasnost na konkurs daje Ministarstvo.

"Apsolutno nikakvih dodirnih tačaka sa mnom nema, samo što sam bio predsednik opštine u tom trenutku i nisam obavestio Agenciju o sumnji na sukob interesa, to mi je problem. Ja zaista nisam ni znao da nešto treba. Što se tiče subvencije za razvoj zadrugarstva, nama je u zakonu obaveza lokalne samouprave da pomaže zadruge. Igrom slučaja je bio Stefan na tom mestu, podneo je ostavku pre nego što je i jedan jedini dinar potrošen sa računa zadruge. Ja sam u međuvremenu skontao da to nije na kraju krajeva možda okej i on je dečko podneo ostavku i onda je novi direktor ušao i trošio pare", kaže Jozić.

Agencija je pak konstatovala da između predsednika Fonda i predsednika opštine postoji zavisnost jer je predsednik opštine taj koji daje saglasnost na program rada i finansijski plan Fonda.

"Mala sredina, malo stručnjaka"

Bratu predsednika opštine Goranu Joziću izrečena je mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije jer nije prijavio sukob interesa. On je navodno istovremeno obavljao funkcije direktora škole i člana UO Fonda. Mera je izrečena i jer su u vreme dok je bio član Fonda Zadruge "Blačka" čiji je član i direktor bio njegov bratanac, dodeljena dva miliona dinara iz opštinskog budžeta.

Zoran kaže da njegov brat nije mogao sam da da pare Zadruzi.

"U maloj sredini nemate veliki izbor stručnjaka koji se razumeju. Ako je i bio u to vreme član UO, on je bio jedan od pet ili sedam članova. Kako je mogao sam da opredeli ili da utiče gde će da idu sredstva", kaže Zoran Jozić. Goran nije odgovarao na pozive.

