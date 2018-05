ĐILAS ZA KURIR O SUSRETU S DEMOKRATAMA: DS je mesto u Savezu za Srbiju

Dragan Đilas, šef opozicione odborničke grupe Savez za Srbiju, kaže u razgovoru za Kurir da njegovi susreti s kandidatima za predsednika DS ne znače da se meša u unutarstranačke izbore u ovoj stranci, ali podvlači da je demokratama mesto u Savezu za Srbiju.

- Video sam se i s Branislavom Lečićem i sa Zoranom Lutovcem, jer su jasno rekli da vide Demokratsku stranku u Savezu za Srbiju. Želeo sam da im kažem da su im vrata Saveza za Srbiju otvorena. Nisam imao ideju da se mešam u izbore u DS, niti bih mogao to da radim, izašao sam davno iz te stranke. Verujem da će članstvo doneti pravu odluku, jer to je stranka pametnih ljudi koji glasaju po svojoj savesti. Podsetiću da sam DS i pred beogradske izbore zvao da idemo zajedno, ali su odlučili da izađu samostalno i, nažalost, završili na dva odsto. Nadam se da će biti prilike da svi zajedno radimo na promeni vlasti i sistema u Srbiji - kazao je Đilas u razgovoru za naš list.

Gordana Čomić, koja je takođe u trci za lidera DS, nije želela da komentariše to što su njeni protivkandidati Lečić i Lutovac razgovarali s bivšim partijskim šefom, ali je kazala da bi s Đilasovim Savezom za Srbiju sarađivala ukoliko bi došla na čelo stranke.



- Kandidujemo se za velike poslove obnove, reforme i podizanje DS za još krupnije poslove dogovora opozicije u našoj Srbiji, za sve izbore 2020. i za zajedničke ciljeve borbe protiv režima koji nam propagandom, raznim nasiljem, siromaštvom i strahom davi zarobljenu državu. Mislim da je to zajednička nit naših programa za obnovu DS - navela je ona.



Podsetimo, Đilas je nedavno imao susret u jednom beogradskom restoranu s nekoliko ljudi iz DS, među kojima je bio i kandidat za predsednika te stranke Branislav Lečić, ali i Ljuban Panić, član GO DS i šef izbornog štaba Đilasa na proteklim beogradskim izborima, kao i Balša Kašćelan, sekretar Predsedništva DS. Bivši gradonačelnik se juče video i sa Zoranom Lutovcem, takođe kandidatom za predsednika. Oba susreta dokumentovao je fotografijama paparaco Kurira!

Kurir.rs/S. Mališić - B. Bojić/Foto:Dado Đilas



Radoslav Milojičić Kena, potpredsednik DS

DS nije na prodaju

foto: Stefan Jokić

Međutim, ima i onih demokrata koji ne gledaju blagonaklono na Đilasove sastanke s kandidatima za predsednika DS. Potpredsednik DS Radoslav Milojičić Kena poručio je Đilasu da DS nije na prodaju i da je krajnje neprimereno mešanje u izbore za novo rukovodstvo partije, koji su zakazani za 2. jun.



- Mislim da je, u najmanju ruku, neprimereno mešanje u izbore DS bilo koga ko nije član stranke. DS nikad od kada je osnovan nije bio na prodaju, pa nikad i neće biti na prodaju - kaže Milojičić.



Upitan da li to sugeriše da Đilas namerava da kupi DS, on odgovara:

- Nisam to rekao, ne pominjem nikoga. Mene interesuje samo šta misle članovi i članice DS. Ne zanima me šta misli bilo ko iz vlasti ili iz opozicije. Pola života, od svoje 18. godine, član sam DS i kao potpredsednik stranke radiću samo ono što je u interesu države Srbije i naših članova.