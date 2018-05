On navodi u razgovoru za Kurir da Ulemekovu poruku sa završnih reči na suđenju za pobunu JSO - da niko ne sprečava istražne organe da reše političku pozadinu ubistva premijera Zorana Đinđića, tumači kao njegovo nuđenje državi da "pomogne" ukoliko bi hteli time da se bave.

- Legija se nudi za svedoka-saradnika. On ne može da dobije manju zatvorsku kaznu, mislim da i ne ide na to, već bi verovatno trgovao za bolji tretman u zatvoru. Verovatno mu je ideja da mu se omoguće posete ili bolja hrana - kaže Nicović i dodaje:



- Legiji nema izlaska iz zatvora i on to dobro zna. On ovakve stvari priča i da bi izazvao efekat u javnosti.

Nicović kaže da je, prema njegovom mišljenju, u ubistvu premijera učestvovao i strani faktor, a pitanje je koliko Ulemek nešto zna o tome, jer je, dodaje, on "fizikalac i teško da može mentalno da dobaci dotle".



