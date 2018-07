ĐURIĆ: Ginuće nam deca ako se ne dogovorimo s Prištinom

U slučaju da briselski pregovori ne urode plodom, postoji opasnost da Srbija i region budu uvučeni u nove sukobe, upozorava direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i priznaje da ne bismo mogli da osiguramo da naša deca neće opet ginuti.

Srbija, prema njegovim rečima, mora biti svesna posledica ukoliko ne dođe do sporazuma s Prištinom.



- Ako ne bi bilo dogovora, ne bi stvari ostale kakve jesu. Naredne tri, četiri, pet godina bismo sigurno vratili zemlju i region u sukobe. Ne bi bilo mira. Ne bismo mogli da osiguramo da deca neće opet ginuti. Zato nam je ta vrsta dogovora važna. Uvek ima teškog uslovljavanja - kazao je Đurić i naveo da je rešenje problema Kosova povezano i s pitanjem ekonomskog napretka.



- Nemojte da mislite da možemo da nastavimo s ekonomskim oporavkom ako ne bude rešenja. Od toga će zavisiti i odnosi sa EU i radna mesta. Nikome, ni predsedniku Aleksandru Vučiću ni Vladi, ne pada na pamet da prihvati nešto što ne bi zadovoljilo interese Srbije i Srba na KiM. Predsednik Vučić neće prihvatiti priznanje. Svaki put ponavlja pitanje: "Šta možemo da dobijemo za Srbiju", pošto nemamo gotovo ništa, jer 18 godina nemamo efektivnu kontrolu na KiM. Ko je ubio Olivera Ivanovića? Naša policija ne može ni čaure da pogleda, moramo da se bavimo obaveštajnim radom - naveo je Đurić.



Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš smatra da pretnju sukobima ne smemo odbaciti, naročito kada je iskazuju kosovski Albanci, kojima je to decenijama jedini pregovarački adut i model za ostvarivanje ciljeva.

- Svako političko hapšenje na Kosovu, provokacija, tenzija koja otuda dolazi, u pozadini ima pretnju nasiljem i sukobima. Najbolja brana od tog nasilničkog manira je ono što radi pregovarački tim s predsednikom Vučićem na čelu. Upornost i hladnokrvnost koju iskazuju u pregovorima razoružava svaku nasilničku pretnju i to je ono što tim kosovskih Albanaca čini nervoznim i predvidivim u svojim akcijama - kaže Dragaš i zaključuje:



- Uveren sam da će predstavnici Srbije do kraja na ovaj način voditi pregovore, iako je to pakleno teško, i da će uspeti da dovedu do prihvatljivog i dugoročnog kompromisa, na korist i Srbima na Kosovu i državi Srbiji.

Podrška Egipta

Jačanje saradnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik egipatskog parlamenta Ali Abdel Al ocenili su tokom jučerašnjeg sastanka u Beogradu da su odnosi dve zemlje prijateljski i založili se za jačanje saradnje. Vučić je izrazio nadu da će Egipat i dalje uvažavati interese Srbije u međunarodnim organizacijama. U javnosti se pominjalo da bi Egipat mogao da povuče odluku o priznavanju KiM, što bi imalo domino efekat u muslimanskom svetu. Šef diplomatije Ivica Dačić kazao je da ne postoji pisani trag o toj odluci Kaira, niti na sajtu egipatskog MIP postoji informacija da je Egipat priznao KiM:

- Egipat nije uspostavio diplomatske odnose s Kosovom i ne glasa za njih u međunarodnim institucijama.



Brojke

19 godina prošlo od ratnih sukoba na KiM

14 godina proteklo od velikog pogroma Srba na KiM

10 godina prošlo od jednostrano proglašene nezavisnosti

