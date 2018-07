VUČIĆ O IZJAVI PATRIJARHA IRINEJA KOJA JE UZBURKALA JAVNOST: Nadam se da ću uskoro razgovarati o boljem položaju Srba u Crnoj Gori

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas na otvaranju radova na obilaznici oko Beograda da ne želi da ulazi u detalje izjave patrijarha Irineja o položaju Srba u Crnoj Gori.

"Ne mogu ja da komentarišem ono što izgovara Njegova Svetost. Želimo dobre odnose sa Crnom Gorom i bolji položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i nadamo se da ćemo imati uskoro priliku da o tome razgovaramo", kratko je prokomentarisao predsednik.

On je na konferenciji za medije koja je usledila istakao da su Eglezi za to da Srbija prizna nezavisnost Kosova, ali da se to neće dogoditi.

"Iz njihovog ugla Srbija ne bi dobila ništa, a mi smo za kompromisno rešenje, to je njihova pozicija zvanično od 2008. godine, mada i od ranije. Oni očekuju da Srbija u punom kapacitetu prizna nezavisnost, a ne moram da vam govorim koliko je to realno", naveo je Vučić.

Šef države se osvrnuo i na spekulacije o mogućim vanrednim izborima na jesen, podvukavši da mu se "čini da će prestavnici opozicije da pobegnu i sa izbornog megdana u Majdanpeku koji sledi".

"Dođite u Majdanpek, pa dokažite da vas narod voli, a ne da smislite da ne dobijete ništa na izborima, a odmah biste u Vladu. E pa, to tako ne može. Čekaju neko bolje mesto da više dobiju, ali nije to problem. Svi znaju da su oni protiv svega, a kad ih pitate koje rešenje nude, ne znaju, nemaju šta da kažu,. A smeta im ono što mi tražimo u razgovorima, da ide teško - ide, nisam optimističan. Izvući ću svoje tonske zapise iz Skupštine kad sam govorio o prosečnoj plati, kad su i oni rekli da ako tako bude, pozvaće sve ljude da glasaju za SNS. Ponosim se što će u moje vreme biti izgrađeno više kilometara auto-puta od Josipa Broza i drugih. U Srbiji prevare ne ferceraju, moraš da dobiješ poverenje naroda, da izađeš na izbore, a na ulici da vičeš možeš koliko hoćeš", rekao je Vučić.

On je prokomentarisao i nedavne provokacije Sulejmana Ugljanina porukom: "Nema, Suljo, za tebe fotelje, džabe ti sve bilo!"

"Ja sam predsednik i Srbima, i Bošnjacima i Mađarima i više sam uradio i obdaništa, i domova zdravlja, i bolnica, i puteva i stadiona nego što je on mogao da obiđe i nastaviću to da radim, ali fotelje nema, i ne mogu tu da mu pomognu ni Šolak ni Đilas, pa neka vode kampanju i 100 dana godišnje. Fotelju mogu da dobiju ozbiljni i odgovorni ljudi", naveo je predsednik.

On je dodao da je posao Jugoimporta SDPR da prodaje oružje i da zarađuje što više, kao i da su rezultati odlični.

"Ja ću sa predsednikom Kine Šijem razgovarati i o vojno-tehničkoj saradnji. Mi prodajemo oružje, ne poklanjamo ga, mi se time ponosimo i hvalimo. Nego nekim drugima smeta što sve manje zemalja priznaje navodnu nezavisnost KiM. Ugljanin našao nekih 147 država, ne znam samo gde, on ne može toliko ni da ih nabroji u svetu. Gde god se ratuje ja vidim američke puške, češku municiju, samo nemojte, srbi, ništa da prodajete. Mi ćemo nastaviti da prodfajemo sve u skladu sa zakonima i ove zemlje i međunarodnim zakonima", istakao je on.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir