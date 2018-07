VUČIĆ UZVRATIO NA UGLJANINOVE PROVOKACIJE: Nema, Suljo, za tebe fotelje, džabe ti sve bilo!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas na otvaranju radova na obilaznici oko Beograda prokomentarisao i nedavne provokacije Sulejmana Ugljanina porukom: "Nema, Suljo, za tebe fotelje, džabe ti sve bilo!"

"Ja sam predsednik i Srbima, i Bošnjacima, i Mađarima i više sam uradio i obdaništa, i domova zdravlja, i bolnica, i puteva i stadiona nego što je on mogao da obiđe i nastaviću to da radim, ali fotelje nema, i ne mogu tu da mu pomognu ni Šolak ni Đilas, pa neka vode kampanju i 100 dana godišnje. Fotelju mogu da dobiju ozbiljni i odgovorni ljudi. Ugljanin našao nekih 147 država koje navodno priznaju nezavisnost Kosova, ne znam samo gde, on ne može toliko ni da ih nabroji u svetu", naveo je predsednik Srbije.

Podsetimo, predsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin izjavio je u Novom Pazaru poručio da Aleksandar Vučić "nije predsednik niti predstavnik Bošnjaka iz Sandžaka", da je Vučić "inspirator zločina nad Bošnjacima u Srebrenici i Kukurovićima", kao i da "Ana Brnabić nije premijer građana Sandžaka".

Ugljanin je pozvao SB UN da na dnevni red stavi "pretnje izrečene Bošnjacima od strane Ane Brnabić" i da će SB UN biti odgovoran za "neki novi zločin nad Bošnjacima". Ugljanin je govoreći o otkazanoj poseti Bedžeta Pacolija Novom Pazaru rekao da je to - "neprijatan događaj u kome su srpski državni organi i ministar vojske koja je godinama vršila zločine, izrekli opasne prijetnje bošnjačkom narodu u Sandžaku i njegovim predstavnicima".

"Mi kad bi bili država ja bih danas priznao Kosovo. Ali, nismo država", rekao je Ugljanin.

