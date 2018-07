VUČIĆ ODGOVORIO EPISKOPU TEODOSIJU: Nećete razgraničenje s Albancima?Za 40 godina moraćemo da branimo Vranje!

Hoćemo li imati budućnosti i dece? Valjda je bolje da imamo nešto nego da nemamo ništa. A to što se pravite ćoravi kod očiju i gluvi, samo nastavite s tim, rekao je šef države na poruku vladike da bi podela dovela do iseljavanja Srba s juga KiM i stradanja kulturne baštine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je juče da Srbiji niko neće dozvoliti podelu Kosova, ali ne zbog toga što se plaše eventualnih posledica takvog ishoda, već zato što žele da spreče da naša država ostvari bilo kakav uspeh.

On je upozorio da ćemo za 20 godina, ako ne budemo rešavali pitanje Kosova i Metohije, izgubiti sve.

- Nećete razgraničenje s Albancima? Nema problema, kažite ljudima da se spremimo da branimo Vranje za 40 godina - rekao je Vučić u odgovoru na pitanje kako vidi otvoreno pismo episkopa raško-prizrenskog Teodosija da bi podela teritorija dovela do masovnog iseljavanja Srba s juga KiM i stradanja vekovima stare duhovne i kulturne baštine našeg naroda.

- Neće etničke granice? Ali zato hoće da kosovska nepostojeća država isplati 650.000 evra za Crkvu. To hoćemo! Ja neću pilatovski da perem ruke. Zar mislite da se naši ne iseljavaju već danas - rekao je Vučić i dodao da neke svetske sile i strane službe koriste istu argumentaciju za objašnjenje zašto neće etničke granice.

I mnogi drugi, kako je istakao, posebno politički protivnici, zapravo neće nikakvo rešenje za Kosovo.



- Žele da danas budu sigurniji, a sutra? Šta ih briga! Koga briga za sutra! Hoćemo li imati budućnosti i dece? Valjda je bolje da imamo nešto nego da nemamo ništa. A to što se pravite ćoravi kod očiju i gluvi, samo nastavite s tim - naveo je on i najavio da će izaći u javnost sa tačnim brojem Srba koji žive na Kosovu i koliko ih na dnevnom nivou odlazi s Kosova.



- Bolno je ovo što govorim. Ali ko može da kaže da nije istina? Devedeset odsto Srba južno od Ibra ima i kosovska dokumenta. Je li to neka novost za nekog? - upitao je Vučić i odbacio optužbe da je izdajnik Kosova, rekavši da je na Kosovu bio 500 puta i da tamo zna svako selo, za razliku od onih koji ga optužuju.



Predsednik je izjavio da će izaći u javnost s predlogom ako o nečemu s nekim bude bilo moguće postići dogovor, pošto s Albancima, kako je rekao, nije bilo moguće dogovoriti se.



Vladika Teodosije je inače naveo i da su sve učestalije izjave političara iz Beograda i Prištine o teritorijalnoj podeli Kosova neodgovorne i da izazivaju zabrinutost i nespokojstvo kod srpskog stanovništva.

- Da li to znači da ćemo doći u situaciju da većina kosovskometohijskih Srba koji žive južno od reke Ibra treba da se iseli iz svojih domova i napusti svoje najvažnije svetinje - Pećku patrijaršiju, Dečane, Gračanicu, Prizren - kazao je on i naglasio da takav stav ne znači poziv na zamrznuti konflikt, jer je SPC protiv svakog konflikta.





Poruka liderima opozicije

Ćeraćemo se još

Vučić je najavio da će dva sata da gleda u kameru i da se obraća svim "prevarantima" u zemlji bez ikakvog straha.

- Za razliku od njih što broje orahe u džepovima, ja imam čistu savest i borim se za svoj narod - rekao je Vučić i dodao da se njegova borba za zemlju i narod ogleda u izgradnji puteva i fabrika, a "ne zauzećem Marsa pre Amerikanaca":

- A tek na Jupiteru "šta ćemo mi Srbi da radimo, to je svetsko čudo". Ćeraćemo se još.

Podela Predsednik Kosova priprema javnost Tači pristaje na autonomiju severa Kosova Predsednik Kosova Hašim Tači nastavlja s provokacijama, a poslednja u nizu je izjava da su građani Preševa, Bujanovca i Medveđe "najdiskriminisanija zajednica u Evropi".

- S njihovim liderima sam se i sastajao. Njihove dirljive priče su preokupacija svih nas kako bi oni uživali svoja nacionalna i demokratska prava i kako ne bi bili najdiskriminisanija zajednica u Evropi. Kosovo će se uvek interesovati za albanske građane koji tamo žive - kazao je Tači na konferenciji povodom ideje o potencijalnoj razmeni teritorija - sever Kosova za Preševsku dolinu, o kojoj govore pojedini albanski političari.

On nije odgovorio na pitanje da li bi u konačnoj fazi dijaloga prihvatio da razgovara o podeli Kosova, već je, umesto toga, rekao da će konačni sporazum između tzv. republike Kosovo i Srbije biti sporazum između dve nezavisne zemlje:

- Normalizacija odnosa sa Srbijom će se dogoditi putem formalnog recipročnog priznanja, što će omogućiti i članstvo države Kosovo u svim međunarodnim organizacijama, uključujući i UN.

Predsednik Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Zoran Stanković kaže da ne želi iz pristojnosti da odgovori na takve paušalne ocene. foto: Dragana Udovičić - Šta je to što oni nemaju, što se ne poštuje, neka iznesu podatke. Činjenica je da su te tri opštine, pored redovnog finansiranja iz republičkog budžeta, dobile još oko 25 miliona evra u proteklih 16-17 godina otkad postoji Koordinaciono telo, nastava za albanske đake je na albanskom jeziku, imaju 304 đačke stipendije, izgradili smo porodilište... Nema međunacionalnih sukoba.

Prištinski analitičar Imer Muškoljaj ocenio je da Tači priprema teren i javnost za kompromise u završnoj fazi dijaloga s Beogradom, a umesto podele, prihvatio bi autonomiju za sever Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom:

- Tači namerno zadržava temu podele na dnevnom redu. Pritom, priprema teren za ono što se smatra bolnim kompromisom u razgovorima sa Srbijom, što izgleda kao autonomija za sever. Kada se to desi, on će moći da kaže da je između autonomije i podele izabrao manje zlo. U suprotnom, Tači ne bi morao toliko da se bavi mogućnošću podele, odnosno razmene teritorija.

