OSTAJEMO BEZ AMBASADE AKO NE PLATIMO 2 MILIONA EVRA! Kako je greška u knjiženju bila kobna za srpsko predstavništvo u Danskoj

Ukoliko Srbija ne uplati Danskoj dva miliona evra, uskoro može da ostane bez zgrade ambasade u Kopenhagenu.

Danske vlasti utvrdile su da je zgrada, koja je do sada bila uknjižena kao imovina SFRJ, zapravo vlasništvo Danske, pa za dalje korišćenje traže novac.

Srpska ambasada u Kopenhagenu nalazi se u zgradi koju naša država koristi u procesu sukcesije. Ispostavilo se da je zgrada zbog neadekvatnih papira ušla u podelu država naslednica, jer je upisana kao vlasništvo SFRJ. Pošto je zgrada zapravo u vlasništvu Danske, ta država traži da se plati zakup ili će ova diplomatska nekretnina biti oduzeta.

Dok bi Srbija zbog ove neažurnosti mogla da pretrpi štetu jer nema novca za tu svrhu, Hrvatska bi mogla da izvuče korist, jer je ta država zainteresovana da kupi objekat i plati traženi iznos, pa su stupili u direktne pregovore sa danskim vlastima. Hrvatska ima tu mogućnost jer su sve države naslednice SFRJ, uključujući i Srbiju, polagale pravo podele.

Srbija Dancima mora da odgovori do novembra, a ako bude morala da traži objekat moraće da plati cenu zakupa po uslovima koji važe na današnjem tržištu, pošto je to do sada bilo po standardima iz prošlog veka.

Generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova ne negira da postoje problemi sa ovom ambasadom, ali tvrdi da još nije sve izgubljeno.

Zgrada ambasade u Danskoj nije jedina koja je u procesu sukcesije. Naime ostale su još 52 nepodeljene zgrade ambasada, a među njima su i one u Adis Abebi i Varšavi.

Kurir.rs/Blic.rs

Kurir

Autor: Kurir