ZAOKRET U POLITICI SVETSKIH SILA: Tramp za podelu Kosova! Sve se dogovorio s Putinom?!

Američka administracija dala je zeleno svetlo za opciju podele Kosova, a nije isključeno da se predsednik SAD Donald Tramp o tome dogovorio s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na samitu održanom protekle sedmice u Helsinkiju!

To piše prištinska Gazeta ekspres i dodaje da su se zaduženi za spoljnu politiku u Trampovom timu složili da Kosovo da teritoriju Srbiji u zamenu za priznavanje.

Ova radikalna promena u administraciji predsednika SAD dešava se nakon odlaska bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Herberta Rejmonda Makmastera i posle dolaska na to mesto Džona Boltona, koji je, navodi list, poznat po svom antikosovskom pristupu iz vremena kada je bio ambasador SAD u UN.

- To nije dobar razvoj događaja. Postoji mogućnost da će se razgovarati o razmeni teritorija. Ali kraj ove drame je taj da Kosovo, ono šta ostane od njega, može da se smatra provincijom Albanije - navodi neimenovani izvor prištinskog lista.



Podseća se da su svi američki predsednici, od Džordža Buša starijeg do Trampa, bili jedinstveni kada je reč o granicama Kosova - da se one ne smeju dirati i da nema podele.

- Tramp, nekonvencionalni američki predsednik, i njegov tim nisu saglasni sa većinom stvari koje su radili njegovi prethodnici, kako unutar tako i izvan Amerike, a po svemu sudeći, ni kada je reč o Kosovu. Ono što se zna jeste da administracija Donalda Trampa isto razmišlja kao i Rusija kada je reč o podeli Kosova - tvrdi list.

Prištinski analitičar Dardan Isljami ocenjuje da podela Kosova ne zadovoljava nijednu stranu, ali da kao srednja opcija nije toliko loša.

- Opcija razmene teritorija nije najgora moguća opcija, pošto ima i gorih, među tri-četiri potencijalna scenarija. Granice treba da se vrate onako kako su bile i nema potrebe da Kosovo uzima, niti da daje teritoriju. Severne opštine, da budemo iskreni, nikada nisu bile naše. Tamo nemamo kuće, ni grobove nikada nismo imali - naveo je Isljami.



Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da se odnos Trampove administracije prema Kosovu nije dramatično promenio.

- Ali je istina da u delovima američke administracije, kao i u CIA, postoje ljudi koji se zalažu za podelu - navodi Janjić.

Inače, podsetimo, kosovski premijer Ramuš Haradinaj prošle nedelje je upozorio da bi podela Kosova značila novi rat na Balkanu.

Biljana Bojić/Foto:Reuters

- Čak i one zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost sada se zalažu za kompromisno rešenje, poput francuskog predsednika Emanuela Makrona. A kompromis nije to da Srbija prizna Kosovo kao susednu državu, što je bila njihova prvobitna namera.



Otvoreno Vučić za Globus o pitanju KiM

Vučić: Srbi znaju da je Kosovo izgubljeno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da svi Srbi znaju da je Kosovo izgubljeno, ali da će on učiniti sve da "vrati šta se može".

foto: Dado Đilas

- Svi Srbi znaju da su izgubili Kosovo, ali ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da vratim šta se može, pa da to na kraju ne ispadne kao potpuni poraz ili potpuni gubitak - rekao je Vučić za novi broj hrvatskog nedeljnika Globus.

On je dodao da ga "svi napadaju i u tim napadima ne biraju reči ni sredstva, ali niko od njih zapravo ne želi da se problem Kosova reši".

- Ako ću videti da je nešto dobro za Srbiju, ja ću to gurati, bez obzira na posledice. Vidite da postižem neke opipljive rezultate, posebno na ekonomskom planu. Javni dug Srbije se smanjuje, teškim merama postižu se opipljivi rezultati. Ali oni koji misle, i tako se i ponašaju, da se rak može izlečiti aspirinom, ili loše žele Srbiji, ili su budale - rekao je Vučić.