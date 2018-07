OGLASIO SE ŠEŠELJ! Svi su zgroženi tvitom Vjerice Radete, a lider SRS je brani i ima neverovatno objašnjenje!

Poslanica SRS i potpredsednica Skupštine Srbije Vjerica Radeta je spornim tvitom o smrti predsednice udruženja Majke Srebrenice Hatidže Mehmedović napravila pravu pometnju u javnosti, ali i u parlamentu. Dok je radikali brane, većina osuđuje njen postupak i zahteva hitnu smenu!



A sve je počelo Radetinim komentarom na Tviteru povodom smrti Mehmedovićeve, koja je u Potočarima izgubila muža i dva sina.



- Čitam umrla Hatidža Mehmedović iz udruženja biznismenki Srebrenice. Ko li će je sahraniti. Muž ili sinovi?! - napisala je Radeta, koja je potom obrisala nalog na Tviteru.

Javnost je to oštro osudila, ali lider SRS Vojislav Šešelj pokušava da opravda Radetu. Kaže da je ona "ugledni funkcioner SRS, i to će ostati, kao što će ostati i poslanik i potpredsednik Skupštine".



- Razgovarao sam s Radetom. Ona se nespretno izrazila. Postoji sumnja da su muž i sinovi Hatidže Mehmedović živi i otuda ona spekulacija na Tviteru. Priča se da je jedan sin dolazio iz inostranstva njoj u posetu. Inače, nema razloga da žalimo Hatidžu Mehmedović. Kad su me oslobodili u Hagu, ona je otišla kod sudije Teodora Merona i napala ga zbog te presude i tražila smenu sudskog veća. Kakve ja veze imam sa Srebrenicom? Da me Slobodan Milošević u to vreme nije uhapsio i držao u zatvoru u Gnjilanu, možda bi me i za to optužili. A kad su me u Hagu osudili, išli su kod Merona da mu zahvaljuju - kaže Šešelj.



S druge strane, poslanici DS pokrenuli su zahtev za razrešenje Radete s mesta potpredsednice Skupštine. Takođe, i LSV traži smenu, ali i pokretanje krivičnog postupka.

Reagovao je i predsednik LDP Čedomir Jovanović, koji je zatražio da se ne održavaju sednice parlamenta dok Radeta ne podnese ostavku ili ne bude smenjena sa svih funkcija.

