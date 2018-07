BIVŠI MINISTAR ZDRAVLJA JOKSIMOVIĆ OTKRIVA NEPOZNATE DETALJE: Koštunica me razočarao, on je potpisao izručenje Miloševića Hagu

Vojislav Koštunica, tadašnji predsednik SRJ, ne samo da je znao da će Slobodan Milošević biti isporučen Hagu, već je za to dao i svoju saglasnost, tvrdi Obren Joksimović, ministar zdravlja u Vladi Zorana Đinđića i Koštuničin blizak saradnik u to vreme.

On u intervjuu za Ekspres otkriva da je na sednici Vlade na kojoj se ta odluka donosila bio ubeđen da Đinđić laže da za slanje Miloševića u Hag ima saglasnost i Koštunice. Međutim, dokumenta koja je video kod Mire Marković ubedila su ga u suprotno i potvrdila da je o tome ko je i šta tada znao bilo, kako kaže, mnogo foliranja.

- Tada je to izgledalo drugačije. Oni su se dogovorili da isporuče Miloševića. Dogovorili su se na najvišem vrhu Koštunica i Đinđić, naravno sa šefovima vojske, policije i tako dalje. Oni su se svi redom posle folirali, ovaj nije znao ovo, ovaj nije znao ono... Oni su se dogovorili oko dokumenata. Gospođa Marković mi je pokazala dva dokumenta koje je Milošević dobio na ruke - kaže Joksimović.

Joksimović za Kurir pojašnjava da ta dokumenta pokazuju da je Koštinica bio saglasan sa svim što je tada usledilo oko izručenja.

- Mira Marković mi je pokazala dva dokumenta. Prvi u kojem se garantuje da Milošević neće biti poslat u Hag i taj papir je Čeda (Čedomir Jovanović) njemu odneo, a onda se hvalio da ga je ubedio da se preda. To je besmislica, ali to smo znali i tad. A kod Mire Marković sam video i taj drugi dokument na kojem stoji i saglasnost Koštunice da se Milošević isporuči Hagu. Njega je čitao na sednici Vlade pokojni Đinđić, i to na moje insistiranje. Tada sam mislio da Đinđić laže, ali ispostavilo se drugačije. Koštunica je dao potpis na to - objasnio nam je Joksimović, ne krijući da ga je bivši saborac Koštunica mnogo razočarao.

- Nemam nikakav kontakt sa Koštunicom više od deset godina, ali to je duga priča, za drugu priliku - rekao nam je Joksimović.

On se u intervjuu prisetio i kako su od njega krili da je sednica zakazana.

- Kad sam pošao na tu sednicu, ja sam zvao Koštunicu, mobilnim telefonom sam ga pitao ima li tajne sednice. Rekoh: "Krenuo sam na tu sednicu, jer šuška se da će isporučiti Miloševića u Hag. Imaš li ti neku instrukciju za mene?" On je bio zatečen. Očigledno nije očekivao da mu se ja javim. Onda je rekao: "Pa, samo ja ne znam ništa o tome". Umešao se tu i njegov šef kabineta: "Ne zna Voja ništa i mirna Bačka." - ispričao je Joksimović.

Razbojnička sednica

Nikad nisam dobio zapisnik Joksimović tvrdi da su svi članovi vlade ćutke prihvatili odluku i da se on jedini pobunio. - Bio sam ogorčen i na način na koji je sazvana sednica i na tu odluku, ali uglavnom rekao sam: "Gospodo, svi koji ovde sedite i koji donosite ovakvu odluku danas, mimo Ustava i mimo zakona, svi ste budući stanovnici Zabele"... Oni su, naravno, izglasali tu odluku, a Milošević je bio uveliko isporučen. Možda je tada bio u Tuzli već ili ko zna gde. Imali su spremno ono izdanje Službenog glasnika, odštampano i završeno. To je bila razbojnička sednica na kojoj su doneli razbojničku odluku - smatra Joksimović, koji kaže i da je posle tražio zapisnik sednice Vlade, ali da ga nije dobio.

- Jednostavno, nije ga bilo.

Voja zauzet, Čović nezainteresovan Koštunica juče nije želeo da komentariše ovu Joksimovićevu verziju.

- Ne mogu sad. Na sastanku sam nekom. Zauzet sam - rekao nam je Koštunica i prekinuo vezu. Sličnu reakciju čuli smo i od nekadašnjeg potpredsednika Nebojše Čovića, koji je prisustvovao toj sednici. - Nisam čitao, niti ću čitati taj intervju. Ne interesuje me. Doviđenja - kratko je odbrusio Čović.

