DAČIĆ I SKAT ISTAKLI SRPSKU ZASTAVU, PA PORUČILI: Da budemo saveznici, uz američku podršku do kosovskog rešenja

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat istakli su zastavu Srbije u ambasadorovoj rezidenciji. Time je obeležena stogodišnjica isticanja srpske zastave, kao prve zastave neke strane zemlje, na Beloj kući, 28. jula 1918.

Dačić je rekao da su se prethodnih dana Vašington i Beograd "prisetili savezništva i utrli put daljim partnerskim odnosima". Prema njegovim rečima, saradnja Srbije i SAD se zasniva na zajedničkim vrednostima a treba pronaći i zajedničke interese. "U našoj zemlji imate pouzdanog partnera ali naša želja je da, kao i pre sto godina, budemo saveznici", rekao je Dačić.

On je naveo da je 1918. predsednik Vudro Vilson izrazio divljenje prema srpskom narodu, koji je "zbog ljubavi prema slobodi krenuo u borbu protiv jačeg neprijatelja".

Ambasador Skat rekao je da isticanjem srpske zastave pored američke želi da pokaže posvećenost SAD partnerstvu sa Srbijom, kao što je predsednik Vudro Vilson učinio pre sto godina.

"Moram da naglasim da se ovakva vrsta simboličnog izražavanja poštovanja prema drugoj državi i narodu dogodila samo dvaput u istoriji SAD. Zapravo, podizanje srpske zastave bio je prvi slučaj u američkoj istoriji da je predsednik odlučio da na takav način izrazi poštovanje prema nekom narodu", rekao je Skat, i dodao da je drugi slučaj bio 1920, s francuskom zastavom.

Kako je rekao, zastava je "više od tkanine u boji, ona je izuzetni jak simbol koji predstavlja državu i njen narod".

On se zahvalio Dačiću na inicijativi da se jedan trg u Beogradu nazove po Vudrou Vilsonu.

1 / 4 Foto: Tanjug

DAČIĆ: Prištinska politika propala, američka podrška dovodi do kosovskog rešenja

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će američka podrška dijalogu s Prištinom pomoći da se dođe do rešenja, i ocenio da neće biti proširenja formata pregovora.

Dačić je novinarima u rezidenciji ambasade SAD u Beogradu rekao da je prištinska politika koja je do sada vođena propala i da Srbija nikada nije bolje stajala u odnosima s velikim silama.

- To znači da su se otvorila vrata za traženje novog kompromisng rešenja za koje SAD nisu bile spremne u proteklim godinama jer su smatrale da je to pitanje zatvoreno, rekao je Dačić novinarima u Beogradu.



On je naveo da je to pozitivna promena i da su SAD otvorene da podrže dijalog i dolazak do kompromisnog redšenja i da u tom smislu podržavaju napore koje Srbija čini.

- Oni čvrsto podržavaju dijalog i naše nastojanje da se dođe do kompromisa. To je velika promena - rekao je Dačić.

On je istakao i da nema nikakve šanse da se proces pregovaranja završi davanjem stolice u UN Kosovu ili priznavanjem Kosova.

Dačić je rekao da je američka politika prema Srbiji i Kosovu do sada bila na "autopilotu", ali da se to promenilo dolaskom Vesa Mičela na funkciju pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju.

On je naveo i da nisu u pravu ni oni u Beogradu koji kažu da je Kosovo potpuno srpsko, a ni oni u Prištini koji kažu da je Kosovo potpuno nezavisno.

Ivica Dačić i ambasador Kajl Skot danas su u čast stogodišnjice Dana Srbije, koji se 28. jula 1918. obeležavao u SAD, podigli srpsku i američku zastavu.

