DRAMATIČNO UPOZORENJE MINISTRA STEFANOVIĆA: Albanci sprovode tiho etničko čišćenje u Srbiji, isto su radili i na Kosmetu

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović upozorio je da kosovski Albanci sprovode u centralnoj Srbiji "neku vrstu tihog etničkog čišćenja", i to po sličnom modelu koji su primenjivali i na Kosovu i Metohiji!



Građani albanske nacionalnosti sa Kosova, kako je objasnio, kupuju nekretnine, zemljište i fabrike, pre svega u Nišu, Vranju, Prokuplju i Kuršumliji, gde onda prijavljuju prebivalište i time stiču osnov za uživanje svih ostalih prava - od lične karte i pasoša preko socijalnih davanja, zdravstvene zaštite pa sve do upisa u biračke spiskove.

Fiktivno prijavljivanje

- Naši obaveštajni podaci govore da u našoj zemlji postoje građani albanske nacionalnosti, pre svega sa KiM, koji kupuju imovinu, zemljišta, fabrike u centralnoj Srbiji. Pokušavaju da u tim opštinama stvore lažnu sliku svog prisustva. Oni, dakle, ne žive u tim sredinama, već na Kosovu, ali prijave prebivalište u centralnoj Srbiji da bi stvarali fiktivnu sliku većine, ali i da bi ostvarivali određena prava, pa i pravo glasa, naročito na lokalnim izborima. Dakle, da ne misle ljudi da desetine hiljada Albanaca naseljava jug naše zemlje, to nije trend za sada, što ne znači da ne postoji interes da se s takvom prakse počne - odgovorio je Stefanović na pitanje Kurira da prokomentariše navode da Albanci masovno kupuju nekretnine na jugu Srbije i time menjaju demografsku sliku.

Policija na terenu

Dodao je da Srbija doživljava Kosovo kao deo naše zemlje i zato ne može da bude ništa problematično u takvim kupovinama.

Kako je rekao, to dosta zavisi i od građana Srbije, koje "niko ne može naterati da prodaju stan ili zemlju, kao što nikog ne možete sprečiti da neku imovinu kupi".

- Napor države je da pomogne građanima i da u svakom delu Srbije imamo ravnomeran razvoj, da ljudi koji žive na jugu - u Vranju, Leskovcu... imaju dovoljno ekonomske snage da ne prodaju imovinu i ne napuštaju ta mesta. I da se ne menja ni na koji način demografska slika Srbije. To jeste neka vrsta tihog etničkog čišćenja. Kao što se dešavalo na KiM. Pitanje je samo da li mi to želimo da vidimo ili ne želimo - kazao je Stefanović.



Na sve ovo, kako je otkrio, ukazuje se i međunarodnoj zajednici, a srpska policija radi i na utvrđivanju da li neko živi na adresi na kojoj je prijavljen.

Biljana Bojić/Foto:Marina Lopičić



Opasnost

Vranje možda branimo za 20 godina

Kurir je juče pisao da kosovski Albanci u proteklih deset godina masovno kupuju stanove, kuće, zemljište i u Vranju, Nišu, Leskovcu, Kuršumliji, Prokuplju i okolnim selima. foto: Dado Đilas I predsednik Aleksandar Vučić nedavno je rekao da je njegova poruka onima koji neće razgraničenje s Albancima da ljudima onda kažu da se spreme da za 20 godina brane Vranje.



Niš i Vranje najatraktivniji

"Okupacija" iz dva pravca

Albanci jug Srbije "okupiraju" iz dva pravca - iz Kuršumlije preko Toplice i Prokuplja do Niša, kao i od Bujanovca prema Vranju. U poslednje vreme, kako je Kurir pisao, kupuju zemljište u Toplici, kuda bi trebalo da prođe auto-put Niš-Merdare. Inače, u Niš se, prema nezvaničnim podacima, proteklih godina doselilo oko 11.000 Albanaca. A samo u protekle tri godine njih 1.500 kupilo je stanove u tom gradu. Za imanja su spremni su da daju nekoliko puta veću cenu od realne.

Brojke

1,6 miliona Albanaca živi na KiM, po popisu iz 2011.

11 hiljada Albanaca doselilo se u Niš poslednjih godina

Činjenice

Šema kupovine

- Albanac da Srbinu pare da na svoje ime kupi određenu nekretninu

- "pomagač" za to dobije ugovoreni procenat u novcu

- posle overe kupoprodaje u sudu, sklapaju ugovor da mu je Albanac pozajmio novac, i to baš iznos koliko je i plaćena nekretnina

- kao garancija za vraćanje novca daje se tek kupljena imovina

- pošto se posle određenog roka ne vraća pozajmica, Albanac postaje vlasnik imovine

