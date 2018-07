VUČIĆ O BEZBEDNOSNOJ SITUACIJI U DRŽAVI: Beograd i Srbija neće biti poligon za obračun narko-klanova!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na procenu bezbednosne situacije u zemlji, nakon ubistva poznatog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, istakavši da je ona stabilna, ali da ga brine rat klanova oko tržišta narkotika.

foto: Tanjug/Rade Prelić

"Inače mislim da je bezbednosna situacija dobra, stabilna, ali me veoma brine rat dva klana oko tržišta narkotika, to postaje nešto sa čime država mora mnogo brutalnije da se obračuna. Ne može da se kaže da je to nešto što oni između sebe rade, tuda prolaze ljudi, deca... Ni ti ljudi ne treba tako da stradaju, i za njih postoje zatvori. Policija radi na akcijama koje ponekad izgledaju preterane, ali pokazaćemo ubicama i kriminalcima da Srbija nije pogodno tlo, neka idu odakle su došli. Beograd i Srbija im ne mogu biti poigon za delovanje i uznemiravanje javnosti", poručio je predsednik nakon pokazne vežbe Vojske Srbije na poligonu u Nikincima.

foto: Aleksandar Jovanović

Kada je u pitanju sinoćnja likvidacija advokata Ognjanovića, Vučić je podvukao da postoji više tragova nego u slučaju ubistva kuma Bojovića.

"Ne mogu da kažem da je rešeno niti je rešeno, ali ima nekakvih tragova", kratko je prokomentarisao šef države.

(Kurir.rs/Foto: Tanjug/Dimitrije Goll)

Kurir

Autor: Kurir