PREDSEDNIK SRBIJE O VAŽNIM DRŽAVNIM PITANJIMA: Lepog rešenja za KiM nema, boriću se da dobijemo nešto!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da narod treba da zna da za nas nema lepog i povoljnog rešenja za Kosovo i Metohiju, ali da u pregovorima s Prištinom pokušava da izvuče najviše što može jer, za razliku od onih koji ga kritikuju, on zastupa jedino interese Srba i Srbije.



Šef države je kazao i da je njegova izjava da će Srbija, ukoliko ne dođe do razgraničenja sa Albancima, morati da brani Vranje optimističnija od realnog stanja na terenu.

Do rešenja uz SAD, EU i Rusiju

- Ja uvek postajem kriv za sve, možda nekome smeta da se ruši sveukupna nezavisnost kosovske države. Ja ne zastupam albanske, nego srpske interese. Nema za nas povoljnog i lepog rešenja kada je reč o Kosovu, kao što ga nije bilo ni za Krajinu, pa smo dobili najgore. Ali je bolje da dobijemo nešto nego da nemamo ništa. I bolje je da to nešto upodobimo sa budućnošću cele Srbije i svih građana nego da nemamo ništa - kazao je juče Vučić i istakao da će za to da se bori.



- Važno mi je da mi je čista savest, da sam pokušao da spasem Srbiju, da spasem ono što se spasti može na KiM i srpski narod, i to je moja dužnost - dodao je Vučić i najavio da će izneti ideje koje su najbolje za Srbiju i njenu budućnost.



Napomenuo je da je jasno da bilo kakvog rešenja nema bez Amerikanaca, Evropljana, Rusa i da je važno što su poboljšani ugled i položaj Srbije.



- Ne stiče se to preko noći, već morate da dobijete poštovanje ljudi širom sveta, da vodite nezavisnu politiku, ozbiljne, odgovorne i suverene zemlje, i sa tim poštovanjem možete da dobijete takav odgovor međunarodne zajednice - rekao je Vučić u Nikincima, gde je prisustvovao vojnoj vežbi.

Bes i gnev Albanaca

Povodom pljačke crkve u selu Babin Most kod Obilića, što je već 15. put u protekle četiri godine, on je kazao da se traži mehanizam za zaštitu srpskih crkava i manastira na KiM.



- Kosovski Albanci to rade iz čistog besa i gneva. To je za njih kao čir na želucu i zato napadaju srpske crkve i manastire. A najviše im smeta sever pokrajine. Ja sam ponosan na to što me nazivaju sotonom i đavolom, jer to onda znači da nešto dobro radim za srpski narod.



Upitan da prokomentariše navode da Albanci na isti način kako su "osvajali" Kosovo, kupovinom nekretnina za veliki novac, pokušavaju sada da nasele jug Srbije, on je kazao da nisu potrebna nikakva posebna saznanja da bi se videla promena demografske slike u tom delu Srbije. Najavio je da će sa detaljnim podacima o prodaji imovine izaći uskoro pred javnost.



Odbrani milijardu evra

Srbija nije laka meta

Vučić je najavio da će pre kraja godine u upotrebi u Vojsci Srbije biti najmanje osam ili devet aviona "mig 29", kao i da će Srbija nabaviti devet novih "Erbasovih" helikoptera H145M, tri Mi-17 i četiri Mi-35 borbena helikoptera. Ove godine će, naveo je, biti uloženo više od milijardu evra u naoružanje i vojnu opremu.

- Hoćemo svakog potencijalnog agresora da odvratimo od napada na Srbiju. Hoćemo da proguta knedlu u grlu svako ko pomisli da bi mu Srbija bila laka meta, te da dobro razume da bi naišao na žestok, mnogo jači otpor nego što je na takav otpor mogao i morao da računa pre 10-15 godina.





Odgovorno ponašanje vlasti

Dolaze Makron i Putin

Šef države je najavio da će predsednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emanuel Makron uskoro doći u Srbiju:

- Makron u decembru, a Putin u novembru stižu u Srbiju. Za to su zaslužni građani Srbije, ali zahvaljujući svome rukovodstvu, koje se na odgovoran i ozbiljan način ponašalo i ponaša.



O ispadu Vjerice Radete

Neljudski i necivilizacijski gest

Tvit poslanice SRS i potpredsednice Skupštine Vjerice Radete povodom smrti predsednice udruženja Majke Srebrenice Hatidže Mehmedović predstavlja "neljudski i necivilizacijski komentar", ocenio je Vučić, koji je uputio saučešće porodici preminule. S druge strane, kako je primetio, brzo je zaboravljeno da je predsednik BNV Sulejman Ugljanin mnogo oštrije i žešće napadao bezbednost i stabilnost srpske države.



Dobre vesti za građane

Znatno veće penzije i plate

Penzije će biti veće od novembra, najavio je Vučić, dodajući da je o tome razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom finansija Sinišom Malim. Kako je objasnio, za ovo neće biti potreban rebalans budžeta.

- Svi će imati veće penzije nego ikada. Oni koji su imali 90.000 dinara, imaće više od 100.000 dinara. Moja posebna želja je da penzionerima sa primanjima do 30.000 dinara dodatno povećamo penzije. Njih više od milion najviše su dali za svoju zemlju i oni moraju da osete boljitak - naveo je Vučić.

Kazao je da se nada da će biti povećanja plata ove godine, ali o tome će govoriti tek za deset dana.

