AMBASADOR KINE LI MANČANG: Srbija je za Kinu veoma važna

BEOGRAD - Kineska kompanija koja je zainteresovana za RTB Bor je jedna od najuspešnijih u toj oblasti, rekao je ambasador Kine u Beogradu Li Mancang ističući da ona ima predstavniŠtva i u drugim zemljama.

Li je za RTS naveo da su, koliko je njemu poznato, predstavnici kineske kompanije već bili u Boru. Kaže i da je reč o ozbiljnoj kompaniji koja je veoma zainteresovana za saradnju.

On je rekao i da je Srbija za Kinu veoma važna, a da je najbolja ilustracija toga Što predsednik Aleksandar Vučić uskoro već treći put putuje u Kinu gde će se sastati sa predsednikom te države.

"Iz ovog regiona skoro nijedan predsednik u poslednje četiri godine nije išao u Kinu, a predsednik Vučić, ako se ne varam, već treći put ide u Kinu. Iz toga se vidi da je Srbija mnogo važna i da imamo prijateljske odnose", napomenuo je Li.

Ambasador Kine u Beogradu Li Mančang kaže da je rešavanje kosovskog pitanja najvažnije za Srbiju i njen teritorijalni integritet i smatra da za rešavanje tako velikog pitanja ne bi trebalo postavljati rokove.

"To je čisto moje lično mišljenje, nije zvanično. Kada je reč o pitanju Kosova, to se odnosi na suverenitet, teritorijalni integritet Srbije, to je najvažnije pitanje za jednu zemlju, vladu i narod", rekao je Li za RTS.

On je naveo primer da je Kina čekala skoro 100 godina i rešila pitanje Hongkonga tek 1997. kada je vraćen matici, a takođe i Makao.

"U Hongkongu su bili Englezi, a u Makau Portugalci", potseća Li.

On dodaje i da je današnja Kina jedna od pet stalnih članica Saveta bezbednosti, a još nije rešila svoj problem, provinciju Tajvan.

"Za ovakvo veliko pitanje, nikako se ne sme dozvoliti da se reši samo za par meseci. Normalno, ukoliko se Beograd i Priština za 10 dana dogovore, ja podržavam, pozdravaljam", kazao je Li.

Na pitanje da li se tada, u septembru, očekuju neki konkretni dogovori poput ugovora za deonicu puta Preljina-Požega, on je rekao da očekuje više, ne samo jedan ugovor.

Upitan koliko ugovora Srbija ima sa Kinom, Li nabraja - most, brza pruga, auto-put, Železara, "Huavej", u energetici, u Kostolcu...

"Pre dve nedelje potpisan je Memorandum o saradnji izmedu kineske kompanije i "Ikarbusa", ta kompanija je proizvodac električnih autobusa, hoće da montiramo ovde zajedno elektične autobuse", kaže ambasador.

Povodom tri dokumenta koji su potpisani na samitu 16+1 u Sofiji, a među kojima i memorandum za industrijski park za voće i povrće, Li navodi da sve ide po planu.

"Odmah posle samita u Sofiji došla je grupa od pet njih, imali su kontakte sa Ministarstvom poljoprivrede, bili kod mene. Konkretno, mi smo razgovarali u kom pravcu gde i kako, sve ide po planu", kazao je Li.

