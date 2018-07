DŽEJMS FOGO: Dovoljno vojnika NATO za slučaj nemira na Kosovu

PRIŠTINA - Komandant Komande združenih snaga NATO u Napulju admiral Džejms Fogo izjavio je danas, tokom boravka na severu Kosova, da je "NATO veoma, veoma snažan i unutar i izvan Kosova" i da KFOR ima "apsolutno" dovoljno vojnika u slučaju nemira u kontekstu pitanja podele Kosova.

"Što se tiče pitanja podele, to su politička pitanja koja bi trebalo da budu rešena kroz dijalog Beograda i Prištine", poručio je Fogo, odgovarajući na novinarska pitanja u bazi Noting Hil u Leposaviću, koju je posetio zajedno sa komandantom KFOR Salvatoreom Kuočijem.

foto: Ministarstvo odbrane Srbije

Kako prenosi portal Kos sev, identičnu poruku imao i Kuoči.

"Dijalog je pravo mesto za bavljenje ovim pitanjima", kazao je Kuoči i dodao da je "potrebno političko rešenje" i da "o svemu treba da se odlučuje na pravom mestu".

Na pitanje da li KFOR i NATO imaju saznanja o eventualnim nasilnim scenarijima na terenu i da li u tom slučaju mogu da garantuju bezbednost Srbima širom Kosova, Fogo je odgovorio da "svaki put kada se razgovara o kontroverznim političkim rešenjima za probleme na Balkanu, postoji potencijal za nemir".

"Stoga, mi smo svesni da je ovo vreme krcato događajima, da ima mnogo razgovora napred-nazad, izvan granica Kosova, između Beograda i Prištine.

Politički lideri pokušavaju da razreše neka teška pitanja, u demokratijama se ne slažu svi. Neki ljudi imaju tendenciju da svoja neslaganja iznesu na ulicu. Ja im jako preporučujem da to ne čine ili da, ako to rade, da to učine mirno, kao u svim civilizovanim demokratijama. Mi ćemo biti tu da podržimo institucije Kosova u održavanju sigurne i bezbedne sredine tokom ovog meseca i u mesecima ostatka godine", rekao je Fogo.

Na pitanje novinara da li smatra da, s obzirom na to da KFOR vojnika ima više od 4.000 vojnika na Kosovu, da je to dovoljno vojnika u slučaju nemira Fogo je odgovorio potvrdno.

"Apsolutno. Ali 4.000 koji su ostali unutar teritorije i na administrativnim linijama Kosova podržani su, kako mi to nazivamo, snagama za brzu reakciju. Tako da ukoliko postoji potreba, odgovoriće, a NATO je veoma, veoma snažan i unutar i izvan Kosova", dodao je Fogo.

On je ocenio da je "KFOR snažan".

"Ne očekujemo nikakve probleme ni kratkoročno, ni dugoročno. Prisutni smo sa preko 4.000 vojnika, sa teškim vozilima i helikopterima i reagujemo kada od nas vlasti zatraže pomoć, i to se odnosi na policiju, EULEX, ili na vlade. Ali moja su očekivanja da će vlade imati zreo pristup, i pomoći nam da održimo sigurno i bezbedno okruženje dok nastavlju dijalog", rekao je Fogo.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir