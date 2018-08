DARKO GLIŠIĆ OPLEO PO ZORANI MIHAJLOVIĆ: Napada i blati svoju stranku, opila je funkcija na kojoj se nalazi samo zbog Vučića

Darko Glišić, prvi čovek Izvršnog odbora SNS, poručio je danas potpredsednici Vlade Zorani Mihajlović da "ako ona i neki drugi smatraju da tema treba da im bude Vjerica Radeta, onda neka se pridruže Šolaku i Đilasu koji na taj način određuju teme, pa neka jasno stanu uz njih i bave se time".

Povodom sramnog tvita Vjerice Radete oglasio se pre nekoliko dana i predsednik države i lider SNS Aleksandar Vučić, koji je osudio taj postupak, čin nazvao neljudskim "i što se tiče stranke stavio tačku na tu priču". Juče je, međutim, reagovala i ministarka Zorana Mihajlović.

foto: Beta/Kabinet Potpredsednice Vlade Srbije, Zorana Jevtić

- Svi smo to osudili, zgražavali se nad napisanim, čudili se kako neko može da urušava naše vrednosti. Mnogo reči, ali vrlo malo dela, konkretnih dela, i nema smene Radete s mesta potpredsednice parlamenta. Volela bih da grešim, ali čini mi se da od te smene neće biti ništa - rekla je Zorana Mihajlović.

Darko Glišić, šef Izvršnog odbora SNS-a, upitan da li je svojim nastupom

Zorana Mihajlović uvredila SNS i kakve bi to konsekvence moglo da ima, izjavio definitivno ona to jeste učinila i dodaje da je kada je reč o njoj ovo kap koja je prelila čašu.

- Oni koje je opila funkcija i koji su se od iste te funkcije obogatili i počeli lepo da žive daju danas sebi za pravo da sa raznoraznih sredozemnih mora i ekskluzivnih destinacija komentarišu nešto što se njima lično nije svidelo. I Zorana Mihajlović i neki drugi treba da se zahvale Aleksandru Vučiću, pre svega za sve što su uradili u svojim karijerama i mestima i pozicijama koje su dobili, jer su ih dobili isključivo zahvaljujući njemu. Smatram da je njen komentar vrlo neprimeren, ali danas ljudi u Srbiji daju sebi za pravo da budu bolji teniseri od Novaka Đokovića, bolji košarkaši od Lebrona Džejmsa i bolji političari od Aleksandra Vučića. Vučić je jasno osudio izjavu Vjerice Radete, zatvorio time sve ono što je bila tema u vezi sa Vjericom Radetom i mislim da ovo što je Zorana uradila jeste uvreda za SNS, jer član SNS ne treba da se ponaša na taj način i svakako ćemo na sednicama organa stranke da debelo prodiskutujemo o tome - izjavio je Glišić.

foto: Zorana Jevtić

Na pitanje da li je SNS-u dosta soliranja Zorane Mihajlović, Glišić je rekao da uvek postoji kap koja u jednom momentu prelije čašu.

- Mislim da ovo jeste jedna od kapi koje su dovele do toga da je ta čaša prepuna i da moramo da podvučemo crtu i vidimo kako dalje. Ako svi članovi mogu da se pridržavaju i da imaju jednu određenu vrstu discipline prema stranačkoj politici, može i ona. Pokazalo se da je sve ono što je Aleksandar Vučić uradio bio pravi potez za državu, a da je SNS kao nosilac tih ideja profitirao na izborima jer je dobijao sve više i više glasova i jasno je da neko ko ne može da se toga pridržava treba polako da razmišlja da na nekoj drugoj strani potraži i nahrani svoju političku ambiciju, da to ne može više biti SNS. Ako ona i neki drugi smatraju da tema treba da im bude Vjerica Radeta, onda nek se pridruže Šolaku i Đilasu, koji na taj način određuju teme, pa nek jasno stanu uz njih i bave se time, a Aleksandar Vučić i ljudi koji se bave na ozbiljan način Srbijom imaće one teme koje su od vitalnog interesa za Srbiju. Iniciraću kod predsednika stranke da se što pre održi sastanak našeg rukovodstva i bojim se da smo došli do tačke kada moramo da podvučemo crtu - kazao je Glišić.

foto: Beta

Glišić se osvrnuo i na ponašanje pojedinih koalicionih partnera.

- Mogao bih svašta da kažem i o koalicionim partnerima, koji kada treba da se izađe na izbore trče i ne pitaju na koji način, samo da uđu Vučiću pod skute da tako budu deo vlasti, ali kada treba javno da stanu na njegovu stranu i odbrane njegove ideje i politiku zbog koje Srbija napreduje, onda ne žele da se zamere Šolaku i Đilasu i nekima poput Zorane, koja iznutra pušta ove otrovne strelice, koje su veoma uvredljive za stranku od 700.000 članova - kaže Glišić.

Glišić je juče u izjavi za "Informer" oštro odbacio tvrdnje da je napao Zoranu Mihajlović zbog spornog tvita Vjerice Radete, "o čijem tvitu mislim sve najgore i čiji je postupak SNS više puta najoštije osudio". On je kazao da je kritikovao ministarku jer "napada i bez ikakvih argumenata blati svoju stranku".

(Kurir.rs/Alo)

Kurir

Autor: Kurir