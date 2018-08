POSLAO ME TONI BLER DA UBIJAM SRBE! Advokat Ognjanović obelodanio ŠOKANTAN snimak Ešdauna sa teroristima OVK! OVO JE DOKAZ KOJI BI OSLOBODIO MILOŠEVIĆA SVAKE KRIVICE (VIDEO)

Ubijeni advokat Dragoslav Miša Ognjanović gostovao je u emsiiji Ćirilica 2015. godine, kada je objasnio kako se našao u timu koji je branio Slobodana Miloševića, ali i kako su izneli ključni dokaz posle kojeg su u Hagu svi zanemeli!

"Šest godina sam proveo u Hagu sarađujući sa njim, mada ga prethodno nisam ni poznavao. Pre toga sam ga video samo na televiziji. Nisam bio ni njegov politički istomišljenik. Moj kolega Bora i ja smo osnivali partiju Narodna stranka pravda. On je bio predsednik, a ja generalni sekretar. To je fama sa kojom nikada nisam hteo da se javno sučelim, pisalo je da sam član JUL-a, SPS-a itd, nemam nameru da takve stvari demanujem", počinje Ognjanović.



Na pitanje voditelja kako su ga odabrali da bude u timu koji zastupa Miloševića, Ognjanović je tada izjavio:

foto: Profimedia

"Ja sam u to vreme bio najmlađi član tima, bilo je devet advokata, na čelu sa Tomom Filom. Neki su odbijali zbog njegove politike. Ja sam pozvan, zaista ne znam kojim spletom okolnosti, a on je čak jednom prilikom meni rekao da zna da sam branio neke pripadnike Otpora. Ono o čemu se ovde priče je najbolnije u predmetu koji je vođen protiv njega. Navešću vam jedan primer koji je frapantan, a koliko se sećam to je bilo tokom svedočenja generala Božidara Delića, koji je bio fantastičan i govorio je sa pozicije znanja. On je zaista jedan vrhunski vojni ekspert, široko obrazovan", rekao je tada advokat.

Kako je dalje naveo, on je "jednim transparentnim svedočenjem pobio sve navode iza kojih su stajali eksperti tužilaštva u Hagu, Najsa i Karle Del Ponte" .

foto: Marina Lopičić

"Mi smo, a to me nemojte pitati kako, došli do filma, autentičnog, koji je svedočanstvo o tome da je Pedi Ešdaun, izaslanik britanskog premijera, ilegalno prešao tadašnju granicu SRJ u koordinaciji sa pripadnicima UČK, neposredno pre bombradovanja. I to preko Juničkih planina, a to su kozje staze kojima ne možete da prođete ne znam kakvim motorom ili nekim vozilima. To se jedva nadleće i avionioma i helikopterima. On je prešao granicu, došao u jedno selo na Kosovu, jednu albansku kuću u kojoj se u tom primaćoj sobi na šatorskim krilima, nalazi gomila naoružanja, od mitraljeza, puško-mitraljeza itd. On je pregledao cev po cev, ocenjujući kvalitet oružja. Pripadnici UČK su ćutali i stajali oko njega i onda je rekao "Oružje vam nije dobro. Ja sam specijalni izalsanik prvog ministra, tada Tonija Blera i došao sam ovde da vam pomognem da ubijate Srbe. To se na snimku i vidi i čuje, ne postoji nikakav trik u ovome što ja vama sada govorim", priseća se Ognjanović.

Scena koja je usledila u Hagu ih je sve posebno iznenadila.

"U tom trenutku sastav sudećeg veća tužalaška strana je bila komplet britanska. Po izvođenju tog dokaza, na zatvorenoj sednici, bilo je i tužno i jadno i sa određenim ponosom posmatrati njihova lica jer su bili bez teksta. Ništa nisu rekli, nastao je muk. Dokaz je izveden, niko nijednu reč nije rekao. Mi smo najavili snimak, i on se nalazi u sudskim spisima. Taj snimak je svedočanstvo o učešću stranih službi o onome šta je rađeno pre, za vreme i posle svih ovih događaja na Kosovu", dodao je advokat.

