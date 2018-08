UŽIVO ISPRED PATRIJARŠIJE Vučić ogorčen: Strane sile se toliko upliću u politiku Srbije, da više ni o čemu ne možemo da govorimo! Nećemo dozvoliti da se sa nama sprda ceo svet!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, nakon Sednice za nacionalnu bezbednost, o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i zaključcima sa sastanka obavestio i patrijarha Irineja, nakon čega se obratio javnosti.

On je na početku obraćanja okupljenim novinarima istakao da je tokom razgovora sa patrijarhom istakao neophodnost preduzimanja konretnih mera radi opstanka srpskog naroda.

"Rekao sam otvoreno i šta mislim o KiM i svim drugim važnim temama i zadovoljan sam što me je salsušao. Jutros smo imali sednicu za bezbednost, doneli više važnih mera i odluka, biće ih više i u budućnosti radi popravljanja položaja naših vojnika i pirpadnika obaveštajnih službi i jačanja naše vojske kako bismo išli u kiorak sa svetom i bili sposobni da odgovorimo izazovima u regionu. cilj nam je očuvanje mira, stabilnosti i budućnosti naše dece. Danas je tačno 1930 dana od kako smo poptisali sporazum u Briselu, jedina obaveza Albanaca, uspostavljanje ZSO, nije sprovedena u delo. Jasno je uplitanje i svetskih službi u politički život Srbije, da mi ne možemo otvoreno da govorimo o strašnom licemerju onih koji ne sprovode Briselski sporazum. Ispada kao da treba da budemo srećni što nismo izgubili glavu. A onda dođu pa vas optužuju da se mi dogovaramo sa Albancima da ubijamo Srbe, je l vi to svoju državu optužujete da je zločinačka, da će da ubija svoje ljude? Kada se i gde to dogodilo? Mi smo, kao neko ko nije ni kriv ni dužan, dovedeni u takvu situaciju. Sporazum o energetici prvo podrazumeva formiranje ZSO, a kad nje nema, nema ni kompanija koje to mogu da urade. Šta su Srbi učinili loše na KiM, osim što smo želeli da ne budu po nacionalnosti, kako to piše, Kosovari, nego da budu Srbi? U tome je moj i greh srpske države. To je kao kad se oni neuspešni u poslu vrate kući, pa tuku svoje žene i decu", naveo je Vučić.

On je u nastavku podvukao i da će Srbija odgovoriti ozbiljno, čuvati mir i stabilnosti, ali i da neće dozvoliti da se "sa njom sprda ceo svet". Odgovarajkući na pitanja novinara, Vučić je dodao da je želja političkih protiivnika da odmah "posle Šapca, pobegnu u Njujork ili Dablin", jer im "smeta srpski vazduh".

"Ako pogledate dobro šta su sa KiM uradili oni koji su nas kritikovali, sve vreme su de fakto štitili punu kosovsku nezavisnost, obratite pažnju na njihov rečnik, na izjave i sve će vam biti jasno. Da štitim punu nezavisnost tzv. republike Kosovo, u tome neću da učestvujem, neka oni to rade", poručio je šef države.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić hitno je zakazao za danas sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog situacije na severu Kosova.

Naime, prema saznanjima, kosovski Albanci pripremaju upad na sever Kosova i otimanje akumulacije Gazivode kako bi onemogućili da Srbi dobiju bilo šta na Kosovu.

