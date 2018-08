VUČIĆ ŽESTOKO PO OPOZICIJI: Sve vreme štite nezavisnost Kosova, ja u tome neću da učestvujem! Njima smeta i srpski vazduh!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, nakon Sednice za nacionalnu bezbednost, o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i zaključcima sa sastanka obavestio i patrijarha Irineja, nakon čega se obratio javnosti.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je dodao da je želja političkih protiivnika da odmah "posle Šapca, pobegnu u Njujork ili Dablin", jer im "smeta srpski vazduh".

"Ako pogledate dobro šta su sa KiM uradili oni koji su nas kritikovali, sve vreme su de fakto štitili punu kosovsku nezavisnost, obratite pažnju na njihov rečnik, na izjave i sve će vam biti jasno. Da štitim punu nezavisnost tzv. republike Kosovo, u tome neću da učestvujem, neka oni to rade. Za nas je današnji dan težak, godišnjica Oluje je jeziva za Srbe, kakve je samo tragične posledice ostavila na Srbiju. A to su divni i veoma vredni ljudi koji su došli. nikada nećemo dozvoliti da taj zločin bude zaboravljen. Možemo da uradimo da Krajiški Srbi imaju ista prava kao i svi drugi Srbi i da se borimo da ostanu na svojim ognjištima, iako će to biti veoma teško. Od međunarodne zajednice ne očekujem ništa, šta očekivati od onih koji Kosovo doživljavaju kao nezavisnu državu", poručio je šef države.

"Jeste primetili da se povodom 26. marta niko od dosovskih političara ni crkvenih velikodostojnika nije oglasio, a na Kosovu ne mogu ni tri glasa da skupe", naveo je on.

