DRAGOMIR ANĐELKOVIĆ: Beograd razobličio kombinaciju Zapada

BEOGRAD, 4.avgusta (Tanjug) - Zapad i tamošnji centri moći pokušavaju da izazovu pometnju i strah u Srbiji, kako bi u prvom planu bilo pitanje bezbednosti Srba na KiM, a ne strateško rešenje kosovskog pitanja, kojim bi nacionalni interesi Srbije bar delom bili zaštićeni, izjavio je danas politički analitičar Dragoslav Anđelković.

"Beograd je, međutim, razobličio celu tu kombinaciju", kazao je Anđelković za Tanjug.

Srbija, prema njegovim rečima, još uvek drži određene poluge moći i ima mehanizme odbrane svojih nacionalnih ineteresa na KiM, iako, ističe, strani faktori, koji stoje iza albanskog separatizma, stalno govore da je pozicija Srbije na KiM urušena.

On je naveo da Zapad i centri moći pokušavaju da izazovu pometnju, haos, paralizu i strah u Srbiji kako bi u prvom planu bilo pitanje bezbednosti Srba na KiM, a ne strateško rešenje kosovskog pitanja kojim bi nacionalni interesi Srbije makar delimično bili zaštićeni.

''To je jedna vrsta igre iz domena specijalnog rata u kojoj se vrši zamena teza i akcenat stavlja na ono što je njima u interesu. Stara igra, ali se Beograd racionalno postavio i razobličio celu kombinaciju i svojim odmerenim, ali energičnim stavom onemogućio da to da efekte'', rekao je Anđelković za Tanjug.

On je ukazao da Zapad već sto godina razrađuje mehanizme zakulisnog političkog delovanja u cilju slabljenja svojih oponenata, a to se, kaže, radi stvaranjem tzv. ideološkog aparata uticaja raznih centara lokalnih moći, od nevladinog sektora do politike, odakle se plasiraju poruke u interesu zapada.

''To su tzv.lideri javnog mnjenja čiji je cilj da zavedu građane kako bi se stvorio ambijent koji omogućava tim zapadnim centrima moći da realizuju ono što žele slabljenjem zemlje iznutra, a ne samo spoljnim pritiscima'', naznačio je Anđelović.

On je primitio da je Beograd toga svestan i da se tome suprotstavlja, kao i da jedan deo građana biva zaveden tom vrstom perfidne propagande.

''Kako god bilo, njen domet ipak nije bio prevelik i Srbija je umela i tome da se suprotstavi'', naglasio je Anđelković.

Na pitanje zašto se takva amtosfera kreira u trenutku kada Srbija ulaže maksimalne napore ka postizanju rešenja o KiM, Anđelković je kazao da se ide ka rešenju, ali na način koji, kaže, nije adekvatan za Prištinu i njihove mentore.

''Priština je mislila da će dobiti sve, a Beograd je uspeo svojom racionalnom spoljnom politikom da značajan deo zapadne javnosti ubedi da to nije način i da Beograd mora nesto da dobije'', smatra Anđelković.

S druge strane, uz Srbiju su čvrsto Rusija, Kina i niz drugih država, a Beograd uspeva da u teškim okolnostima nađe manevarski prostor da poboljša svoju poziciju i da se približi mogućnosti da na kraju tog procesa nešto dobije i Srbija.

''Albanci i njihovi mentori ne žele kompromis, već žele sve. Zato u ovim okolnostima kada polako gube nerve, pokušajavu da isforsiraju nekakav događaj koji bi u sve uneo pometnju i omogućio da okrenu stvar u korist sebi''.

Upitan o stavu SAD, koje su prema pojedinim procenama sada spremnije da razgovaraju o rešenju za KiM, i da li te naznake imaju veze sa Republikom Srpskom i Dodikovom izjavom da će ići na referendum ukoliko se rešenje za KiM bude moglo da primeni i na RS, Anđelković je ocenio da je Amerika dubinski podeljena, ali da Bela kuća i ljudi oko Trampa imaju mnogo više razumevanja za srpsku poziciju.

''Kad se radi o dubinskom delu države i staroj administraciji prožetoj soroševskim duhom i starim klintonističkim pristupom balkanskim pitanjima, tu imamo ključne oponente onome što želimo. Srbija ima bolju poziciju sa Amerikom koja više nije homogeno protiv nas, već je podeljena, ali ipak ne treba stvari olako pozitivno procenjivati jer i dalje tu imamo još mnogo protivnika" naveo je.

"Uspeli smo i u Evropi da razbijemo jedinstvo koje je postojalo protiv nas i imamo određene saveznike u Americi i to nama povećava manevarski prostor kako za rešavanje pitanja KiM tako i Republike Srpske" smatra.

Dodik je, kaže, vrlo racionalno povezao pitanje KiM.

"Ako jug pokrajine sa većinskim albanskim stanovništvom sutra dobije nezavisnost, logično je i da RS ima pravo da traži nezavisnost. Sa pametnim pristupom u Vašingtonu i sa lobiranjem i povezaivanjem sa ljudima oko Trampa, a Dodik je daleko otišao u povezivanju sa Benonom i njegovim saradnicima koji su vrlo uticajni u Beloj kući, mislim da će RS moći nešto da uradi, naravno u saradnji sa Beogradom koji je uvek bio na principima odbrane Dejtonskog sporazuma, ali isto tako i podrške RS".

Anđelković ocenjuje da RS neće rušiti Dejton nego će, kaže, na legitiman način pred međunarodnim subjektima postaviti pitanje svoje budućnosti ukoliko se bude menjao status KiM.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir