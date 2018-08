LIDER NOVE STRANKE SAM SVOJ MAJSTOR: Živković se prihvatio creva i krpe, pa uglancao ajkulu! (KURIR TV)

BEOGRAD - Poznat kao veliki ljubitelj oldtajmera, lider Nove stranke Zoran Živković još jednom je dokazao da svoju nadaleko poznatu "ajkulu" ne da nikome u ruke, pa čak ni kada je pranje u pitanju.

On se tako nije libio da sam zasuče rukave i prihvati se creva i krpe, što nije promaklo budnom oku čitaoca Kurira koji je ovu akciju i zabeležio.

"Ugledao sam ga u jednoj perionici u Višnjici. Taj dan je sigurno bilo preko 30 stepeni, ali njemu nije smetalo. Detaljno je oprao kola, pa ih potom pomerio sa strane, izvadio nekoliko krpa iz gepeka i pažljivo ih obrisao. U jednom trenutku mu je čak i prišao jedan od radnika, delovalo je kao da mu daje savet oko poliranja, ali se Živković ipak držao svoje metode", ispričao nam je čitalac.

Podsetimo, iako neuporedivo poznatiji, četrdeset i tri godine star sitroen DS nije jedini legendarni automobil u Živkovićevom posedu.

"Imam još jedan stari auto, to je buba iz 1970. godine, auto mog oca. Ona je isto cela sređena, vozim je kada sam u Nišu i ostaće u familiji", ispričao je svojevremeno političar, ali i objasnio kako je kupio ljubičastu ajkulu.

"Dvehiljadite godine, jedan prijatelj mi je javio da je u selu pored Brusa, ispod Kopaonika, u štali pronašao ajkulu na prodaju. Tada je ona koštala oko 500 maraka, imala je dobar lim, ali loš motor. Onda smo kupili još jednu, obrnutu, koja je imala dobar motor, ali loš lim i ušli smo u jedan dugi proces spajanja ta dva dobra, a potom i same restauracije koja zapravo traje i dan danas, mada mislim da je sada to to", ponosno je istakao Živković.

