SAVO ŠTRBAC: Najveći utisak o proslavi Oluje je što su imali saveznike - IZRAEL!

Najveći utisak mi je što je u proslavi učestvovao Izrael. Iznenađen sam i razočaran što su u Kninu viđeni i njihovi piloti i njihovi avioni F-16. Pre svega desetak dana predsednik Izraela uputio je žestoku kritiku hrvatskom društvu kada je kao gost predsednice Kolinde Grabar Kitarović govorio kod spomenika žrtvama Jasenovca. On se usprotivio rehabilitaciji i revitalizaciji ustaštva. To je bila prva oštra kritika te pošasti sa tako visoke pozicije, a pošto je u pitanju izraelski državnik, to dobija posebnu težinu. I evo sad, kad vidim visoku vojnu delegaciju Izraela u Kninu, moram da se zapitam šta je politika, a šta je biznis. Skidam kapu ako su politika reči izraelskog predsednika. Ali postoji i taj biznis u kojem Hrvatska kupuje avione F-16 od Izraela i pokazuje ih na paradi u Kninu povodom 23. godišnjice „Oluje“. Kad je u pitanju biznis, onda sve drugo, čak i politički ispravni stavovi i istorijske ocene, pada u vodu. To je prokletstvo zapadnog sveta, pred njegovim veličanstvom, koje se zove profit, sve ideologije padaju u vodu.



Pripadnici HOS svake se godine pojavljuju u svojim uniformama koje mnogo podsećaju na ustaške i sa ustaškim simbolima. A zašto i ne bi nosili kad im je dozvoljeno i to na svim komemorativnim skupovima koje organizuje država. Dok Hrvatska slavi, Srbi u Hrvatskoj se zatvaraju u kuće i to je pravilo. Kad ih pitate šta rade početkom avgusta, svi sležu ramenima i odgovaraju: „Manji smo od makova zrna. Parola je sklanjaj se dok ne prođe.“



Na kraju, nisam nimalo iznenađen što je predsednica Hrvatske podelila odlikovanja Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Čudim se samo što im se nije odužila ranije jer su oni sve ono što personifikuje „Oluju“, sve ono što ujedinjuje Hrvatsku i sve ono što im je donelo pobedu. Oni su njima heroji, a imaju i oreol žrtve, haške žrtve, naravno. Za nas su zločinci za kojima idu krvavi tragovi, bez obzira što ih je sudija Meron i njegovo društvo oslobodio u drugostepenoj presudi. Verujemo i dalje onoj jednoglasnoj prvostepenoj presudi i svim onim utvrđenim ratnim zločinima. Upravo Gotovini i Markaču pripisujemo sve ove mrtve kojih se ovih dana sećamo.

