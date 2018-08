DA SAM ALBANAC I JA BIH BIO ZA NEZAVISNOST: Poslušajte kako je Sava Janjić govorio o Kosovu i rekao da bi Beograd trebalo da se izvini Albancima! (KURIR TV)

Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić sastao se u ovom manastiru sa Bljerimom Šaljom, koji je u to vreme bio šef pregovaračkog tima kosovskih Albanaca kada se u Beču razgovaralo pod posredništvom Ahtisarija o statusu Kosova.

Janjić se sa Šaljom sastao bez prisustva javnosti, a mediji su objavili da se to desilo u martu 2006. godine. U jednom trenutku iguman Sava Janjić kaže kako bi i on da je Albanac želeo nezavisnost Kosova.

"Važno je da se ovi prioritetno ovi koji su ovde, da oni ne odu i tako dalje, pa jeste, ja se slažem, zaista, jer na neki način, vidite, mislim, sigurno, nezavisnost Kosova sigurno je cilj Albanaca, i to je sasvim jasno, ja da sam Albanac isto bih tako želeo", rekao je Janjić.

Međutim, on je u jednom trenutku čak pomenuo da bi "neko iz Beograda" trebalo da se izvini Albancima sa Kosova.

"Pa vidite Bljerime, Vaš narod to ne može da zaboravi, važno je samo da se na neki način, od najviših političkih krugova govori,samo narodu govori, ta nesreća i taj bol, ne mogu rešiti time što će nanositi bol drugima, morala bi da postoji, mislim, postoji u tradiciji, kanuna, mogućnost praštanja, oproštaja za nešto, eto ja se nadam da će doći vreme, da neko iz Beograda, zvaničnik, predstavnik Vlade, ipak je to vlada radila, dakle, naravno nije to bila ova vlada, to je sada, ali neki predstavnik vlade mora da kaže neko izvinjenje, bez obzira šta se posle rata na Kosovu dešavalo, to je sada pitanje vaše strane kako će te Vi tome pristupiti, ali jednostavno moralo bi da to se uradi, i ne znam ni ja, i da se kaže i da se krene, nekako...", rekao je Janjić



Inače, ovom razgovoru prisustvovao je i predsednik opštine Dečani, koga je Janjić hvalio. Čitav razgovor je protekao u prijateljskom tonu a Sava je svojim sagovornicima objasnio kako u Beogradu ne razumeju situaciju na Kosovu, i da je on jedan od ljudi koji su tu da sve "objasne".

"Za mene lično gledano, mislim, mnogi kažu status, status, mislim, status jeste važan, ali za mene je, to uopšte nije suštinsko, meni je važnije kakvog će kvaliteta biti to društvo, kako će se živeti u tom društvu, jer evo sada smo mi zvanično u Srbiji, mislim, ništa mi od toga nemamo ovde, i drugo na neki način, isto sutradan, ne znam ni ja, da je zvanično ovo Srbija, na neki način, mi i dalje živimo u ovoj sredini u kojoj živimo, sa ljudima sa kojima živimo, i prema tome moramo da rešavamo probleme koji postoje, i sama ta činjenica što će biti ovo zvanično jedna zastava i jedna himna ne menja ništa, tako da je u suštini, mi smo zbog toga zainteresovani", rekao je Janjić na sastanku u Dečanima.

