RADA I SAVA IZDALI SRBE! STALI UZ HAŠIMA TAČIJA: Bivša radikalka i iguman svrstali se na drugu stranu

Predsednica Evropskog pokreta na KiM Rada Trajković i iguman manastira Dečani Sava Janjić izdali su srpski narod, jer sve otvorenije rade za nezavisnost Kosova, pa samim tim i za prištinsku vlast, ocenjuju sagovornici Kurira.



Srpska lista je saopštila da se Trajkovićeva uključila u kampanju napada na sopstvenog predsednika i državu i da joj je cilj slabljenje pozicije u osetljivom političkom i bezbednosnom momentu, a lider SRS Vojislav Šešelj ističe da je ona šurovala s gotovo svim stranim obaveštajnim službama koje su vršljale u na Kosovu.



- Politički i drugi paraziti koji rade na žetone za tuđe interese izlaze na svetlost dana jedan po jedan. Rent-a-Rada to radi ne mareći za Srbe, jer je i do sada ćutala nad nasiljem nad Srbima na KiM. Srbi na KiM joj to ne zaboravljaju, kao što joj nikad neće zaboraviti ni kikotanje s Kušnerom i omalovažavanje Srba na pitanja novinara o "žutoj kući" - navodi Srpska lista. Dodaju da na KiM niko više ne pada na njene priče o poštenju, jer, kako kažu, ko je poznaje, zna da ona retko izlazi u javnost, "a da za to nije masno nagrađena".



- Može da glumi velikog demokratu i patriotu samo u Beogradu, gde joj je prethodna vlast kupila stan od para namenjenih za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženog srpskog stanovništva na KiM. Narod na KiM dobro zna ko je i u čijem interesu radi, zato ovde nikad nije niti će dobiti podršku svojih sugrađana i sunarodnika - saopštavaju iz Srpske liste.

foto: Marina Lopičić

Šešelj podseća da je Trajkovićeva smenjena s mesta ministra zdravlja devedesetih, kao kadar SRS, jer je preko stranke pokušala da protežira svog brata i omogući mu visoku poziciju u srpskom pravosuđu.



- A tek za tog Janjića znam pouzdano da je više od 20 godina na izdajničkim pozicijama i na to sam već upozoravao - poručio je Šešelj.



Podsetimo, Sava Janjić je ranije govorio da bi se, da je Albanac, zalagao za nezavisno Kosovo. A Trajkovićeva je uzburkala javnost zbog izjave da su i kosovski Srbi i Albanci "ista sirotinja" i da su sa Albancima uspostavljeni takvi odnosi "da jedva čekamo prilike da jedni drugima nešto pomognemo".



- Hašim Tači i Aleksandar Vučić neće to. Oni hoće da se mi mrzimo, da održavaju nestabilnost kako bi opstali na vlasti i sakrili svoju odgovornost, Tači za ratne zločine, a Vučić za ukidanje sloboda i korupciju. Oni nam ne daju, oni hoće da nas dele i da nas svađaju - rekla je Trajkovićeva.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je Rada Trajković više od deceniju i po u kontinuiranoj kampanji protiv države:

- Nju je još Kušner zajedno s NATO prevozio oklopnim transporterima da da legitimitet šiptarskoj državi nakon agresije 1999. godine, te ne čudi njen stav o Vučiću. To nije opoziciona kritika, to je plitki antidržavni moralizam, koji vulgarizuje političku scenu i potkopava nacionalne interese.

