KURIR TV UŽIVO SA ANDRIĆEVOG VENCA Predsednik Vučić: Neće biti lakog ni bezbolnog rešenja za Kosovo, ali borimo se i borićemo se žestoko! OVO SU 2 MOGUĆA REŠENJA

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za danas konferenciju za novinare, na kojoj govori o pregovorima o statusu Kosova i drugim pitanjima vezanim za Srbiju i region.

Na početku obraćanja, predsednik je istakao da o rezultatima ovog saziva Vlade Srbije ne može da govori u superlativu, ali da je ponosan na do sada učinjeno.

"Na dobrom smo putu i još snažnijim reformama u budućnosti možemo ubrzano da se približimo zemljama centralne Evrope. Ne želim da sedim i da nam 5 godina prođe da ne radim ništa, a da se vozim u skupocenom automobilu. Jedno od ključnih pitanja je da pokušamo da zarad budućnosti Srbije rešimo pitanje KiM. Nikada nisam obećavao lako i bezbolno rešenje, nema ga, nije ga bilo niti će ga biti. To mogu da obećavaju neodgovorni i neozbiljni. nažalost, Albanci nisu ispunili formiranje ZSO. Kada smo donosili teške odluke, uvek smo razgovarali sa narodom. Ako neko misli da mi je bilo lako u Kosovskoj Mitrovici ili Lapljem selu, taj ne želi da vidi istinu. Pokušavali smo uvek da žestokom borbom izvučemo najviše, a izgubimo najmanje", poručio je Vučić.

Predsednik je u nastavku podvukao da smo uskraćeni za mnoga prava zbog neispunjenja Briselskog sporazuma i objasnio da su moguća dva puta - da Srbi sami formiraju ZSO i malo ko bi mogao da im to zameri, ali bi onda postojala opasnost jednostrane akcije Prištine koje bi naišle na podrišku mnogih u svetu.

"Naš savet je da pažljivo pratimo dešavanja u međunarodnoj zajednici, da insistiramo na svojim pravima i da biramo trenutak za poteze koji će nam garantovati mir, stabilnost i bezbednost naših građana. Zato ćemo nastaviti rad sa Srpskom listom i našim naorodm i znati kako da dođemo do ostavrenja svojih prava. insistiraćemo na rešenju statusa i tzv. zašttićenih zona za SPC. tražićemo i rešavanje pitanja privatne imovine Srba, imovine SPC, imovine u vlasništvu privrednih subjekata registrovanih izvan KiM i društvene i državne imovine na teritorije KiM", rekao je on.

Objasnio je i da se samim tim postavlja pitanje da li nam je potreban pokušaj da dođemo do rešenja ili je za nas bolje da nastavimo kao do sada.

"Moj stav je potpuno jasan, iako je to za mene kao predsednika mnogo teže - rešenje problema je neophodno i to što pre. Potreban nam je dugotrajan mir između Srba i Albanaca, da bismo mogli da se posvetimo ekonomskom napretku naše zemlje. time bismo i dramatično popravili dolazak stranih investicija u našu zemlju, a i imidž Srbije u svetu bi bio dodatno popravljen. Zatim, ako ne rešimo kosovski čvor, imaćemo za milion ljudi manje 2050. godine nego ako bismo ga rešili, jer je to pitanje i optimizma i nade u bolju budućnost. Danas vidite koliko je dijalog uspešan, optužbe na naš račun sa svih strana dovoljno o tome govore. kažu nam da smo veleizdajnici, ratni zločinci, a niko im ne kaže da koriste rečnik 90-tih. Valjda je to poželjno kada smo mi u pitanju. U ovom poslu nema pobede, ima budućnosti. Mi smo ti koji donose odluke, a ne bilo ko drugi u Evropi, Americi, Kini, Africi... Mi treba da odlučimo hoćemo li i dalje da ratujemo, ubijamo se ili da jednom prekinemo to vrzino kolo", jasan je Vučić.

Šef države je podvukao da je Srbija danas poštovanija u svetu nego ranije, kao i da je njen glas, iako glas jedne male zemlje, važniji nego pre.

"Došli smo do pokušaja priče o kompromisnom rešenju, ali onda je krenula salva uvreda i najžešćih uvreda, jer sam shvatio da to zapravo mali broj ljudi u Srbiji želi. Podeljeni smo na one koji bi da prihvate jedinstveno nezavisno Kosovo, pa da plačemo nad teškom sudbinom i pevamo pesme u kafanama kako su svi protiv nas, i na one koje ne bi ni o čemu da razgovaramo čekajući neka bolja vremena kada ćemo iseliti Albance preko Prokletija. Ljudi u Beogradu, recimo, ne znaju da mi nemamo Kopaonik pod svojom upravom, tamo svakog dana nedaleko od Pančićevog vrha možete videti Kforove patrole. Mnogo je teškog pred nama u septembru, ali želim da građanima Srbije poručim da ne brinu, jer nikakvih tajnih odluka ni rešenja neće biti. Budemo li se približili nekom rešenju, u šta sumnjam, izaći ću i o tome otvoreno govoriti i lično dati sve od sebe da snosim sve konsekvence, ma koliko to bilo pogubno po stranku i politiku koje vodim. Neću dozvoliti da Srbi ostanu bez svojih prava, kao moji prethodnici, ukoliko se ikada pred vama budem pojavio sa predlogom nekog rešenja, a da li će to biti razlog za slavlje - neće. Ni nama ni drugoj strani", poručio je Vučić.

