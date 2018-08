VUČIĆ: Ni Kopaonik nije pod našom upravom, 180 metara od Pančićevog vrha patrolira Kfor! LJUDI U BEOGRADU TO NE ZNAJU

U obraćanju naciji predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da ne brinu, da tajnih odluka ni rešenja neće biti u vezi sa situacijom oko Kosova i Metohije, ali i napomenuo da se određene činjenice moraju znati.

"Ljudi u Beogradu, recimo, ne znaju da mi nemamo Kopaonik pod svojom upravom, tamo svakog dana nedaleko od Pančićevog vrha možete videti Kforove patrole", rekao je Vučić.

On je rekao da smo podeljeni na one koji bi da prihvate jedinstveno nezavisno Kosovo, pa da plačemo nad teškom sudbinom i pevamo pesme u kafanama kako su svi protiv nas, i na one koje ne bi ni o čemu da razgovaramo čekajući neka bolja vremena kada ćemo iseliti Albance preko Prokletija.

"Neću dozvoliti da Srbi ostanu bez svojih prava, kao moji prethodnici, ukoliko se ikada pred vama budem pojavio sa predlogom nekog rešenja, a da li će to biti razlog za slavlje - neće. Ni nama ni drugoj strani", poručio je Vučić.

Kurir.rs/Foto: Marina Lopičić

Autor: Kurir