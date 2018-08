ŠOK INTERVJU! ZDENKO TOMANOVIĆ: Dan pred Miloševićevu smrt odneo sam njegovo pismo Lavrovu! EVO ŠTA JE U NJEMU PISALO

Jedan od naših najpoznatijih i najcenjenijih advokata Zdenko Tomanović otvorio je dušu i ispričao o svojim iskustvima iz vremena kada je bio pravni savetnik Slobodanu Miloševiću u Hagu.

On je otkrio i kako je izgledao njihov poslednji susret.

"Dan pre nego što je u ćeliji pronađen mrtav, Milošević me je zamolio da dođem nešto ranije kod njega u zatvor, i da njegovo, rukom napisano, pismo odnesem u Rusku ambasadu, sa zahtevom da se to pismo preda ruskom ministru Sergeju Lavrovu. U tom pismu se žalio da ga u Tribunalu truju i tražio je da ga Rusija spase i zaštiti. Ja sam odmah predao to pismo u Ruskoj ambasadi, a prijem tog pisma je kasnije potvrdio i Lavrov. Dan kasnije, Milošević je pronađen mrtav", rekao je Tomanović u intervjuu za Nedeljnik.

Tomanović je inače jedini građanin Srbije koji je Miloševića video mrtvog u ćeliji.

Intervju sa Tomanovićem započet je dva dana nakon ubistva njegovog kolege Dragoslava Miše Ognjanovića...

Tomanović je bio očigledno razočaran i rezigniran: „Miša je ubijen samo zato što je advokat. I u ovom momentu je samo to značajno. Nažalost, naša politička elita i njihovi medijski dželati odmah su videli priliku da kriminalizuju advokata. Time stvaraju ambijent koji relativizuje značaj ovog ubistva.

Ubiti advokata samo zato što se bavio svojim poslom prevazilazi snagu svih brojki koje nam nude. Jednakost i sigurnost svakog građanina se ne obezbeđuje prebacivanjem odgovornosti na neko prošlo vreme.“

A onda je upozorio: „Advokati se moraju ujediniti, jer je to interes građana Srbije.“

Kurir.rs/Nedeljnik/Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir