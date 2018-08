ŽESTOK SUKOB ZBOG SRPSKE Dačić: Bakir Izetbegović je bolesnik!

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić predložio je lekarsko lečenje predsedavajućem Predsedništva BiH Bakiru Izetbegoviću! Njih dvojica su ušla u žestok sukob zbog zalaganja Dačića da je i Republika Srpska trebalo da ima istu sudbinu kao i Kosovo.

Izetbegovića je ovo toliko naljutilo da je ministru spoljnih poslova Srbije poručio da je "Miloševićev učenik" odgovoran za sve zlo koje je zadesilo i Kosovo i BiH.

foto: EPA

- To su politička pozicioniranja, pomalo se ucenjuje međunarodna zajednica, plašeći se da će se povezati BiH s pitanjem Kosova. To dvoje se nikako povezati ne može. Džaba to Dačić, Miloševićev učenik, pokušava da povuče paralele. BiH je rešena. Isto zlo predvođeno Miloševićem pogodilo je i Kosovo i BiH. Nema ni istorijskih, ni moralnih, ni pravnih fakata na koje bi se mogli povezati rešavanje pitanja Kosova i naša zemlja - izjavio je Izetbegović, koji je zatim od Dačića dobio ekspresnu dijagnozu:

- Bakiru je neophodna lekarska pomoć. Čovek koji kaže da su Srbi gori od Hitlera stvarno ne zaslužuje da mu odgovaram. Otac Alija mu je ostavio u amanet da ovako priča i radi, pa ne znam zašto brine za Slobu. Bolje da i njega i mene ostavi na miru, nije nam ni do kolena. Ljuti ga paralela RS sa Kosovom? Tek će da ga naljuti, jer ćemo na tome insistirati.

Dačić je prethodno rekao da je trebalo proglasiti nezavisnost Republike Srpske čim je to učinilo Kosovo, uz tvrdnju da je status RS povezan s pozicijom KiM.



Voli da provocira

Uporedio Srbe s Hitlerom U nizu Izetbegovićevih provokacija najskandaloznija je bila nedavna, kada je uporedio Srbiju i Republiku Srpsku sa Nemačkom u doba Adolfa Hitlera.

- Pitanje je koji je od dva fašizma gori, onaj Hitlerov iz prve polovine dvadesetog veka ili onaj Miloševićev i Karadžićev sa kraja dvadesetog veka - rekao je Izetbegović u govoru na vojnoj manifestaciji Odbrana BiH - Igman 2018.

I. K./ Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir