OTVORENO PISMO SEKRETARKE MUP BILJANE POPOVIĆ - IVKOVIĆ: Vesni Pešić su uvrede svakodnevni vokabular!

Povodom otvorene kampanje protiv prvostepene presude Višeg suda u Beogradu, po kojoj sociolog Vesna Pešić i urednici sajta "Peščanik" moraju da plate 200.000 odštete ministru Nebojši Stefanoviću zbog povrede časti, danas se otvorenim pismom oglasila državna sekretarka u MUP i članica predsedništva SNS Biljana Popović - Ivković.

Ona je u pismu navela da Vesna Pešić želi da ospori nezavisnost sudija kao ličnosti i njihovu slobodu da donesu odluku na osnovu sopstvene procene, u okviru zakonskih normi i bez uticaja sa bilo čije strane.

- Sumnjam da je u pitanju neznanje, već isključivo politički obračun i licemerstvo. To i ne čudi jer Vesna Pešić olako menja uverenja i političke stavove, a sebe predstavlja kao svetionik demokratije. Očigledno povređena presudom Višeg suda u Beogradu, ne skriva svoj ego i jasno daje do znanja da će nastaviti istim tempom u vređanju i omalovažavanju drugih - navela je Biljana Popović - Ivković.

- Zabrinjavajuće je kako sociološkinja i pojedina novinarska udruženja imaju različite aršine u tumačenju sudskih presuda. Kada se u slučaju tužbe Nebojše Stefanovića protiv NIN-a donese odluka koja je njima podobna, onda se govori o nezavisnom i nepristrasnom sudstvu i sudije se veličaju, a kada je suprotno sudije se stavljaju na stub srama, provlače kroz blato i osporavaju, tobože sa tvrdnjama o politički motivisanim odlukama. Vesna Pešić ide toliko daleko tvrdeći da se sudija nije držala zakona. To samo ukazuje da bi ona pravdu uzela u svoje ruke i kao vrhovni sudija vratila vreme kada su njeni politički saveznici upravljali državom, a politički neistomišljnici ubijani na protestima - piše u pismu sekretarke MUP.

Ona je potom dodala da su Vesni Pešić uvrede svakodnevni vokabular, ali i da sebe predstavlja kao žrtvu.

- Vesni Pešić su uvrede svakodnevni vokabular, a sada perfidno sebe predstavlja kao žrtvu i uvredu na račun Nebojše Stefanovića u svom maniru „dosoljavanja" opravdava sa rušenjem u Savamali. To radi i danas u svojim organizovanim napadima na ministra i aktuelnu vlast. Iako presuda Višeg suda nema apsolutno nikakve veze sa slučajem rušenja u Savamali, niti je bila predmet sudskog spora, ona time pokušava da skrene temu u potpuno drugom pravcu. Jedno je iznošenje mišljenja o nečijem profesionalnom radu, gde su kritike naravno dozvoljene, a potpuno drugo korišćenje uličarskog rečnika i vređanje ljudi. To se ne može smatrati opravdanim, jer to svakako nije, kako Vesna Pešić tvrdi, „korišćenje određenih reči na upadljiv način".

Biljana Popović - Ivković je u pismu napisala i da ministar MUP ne rukovodi operativnim radom policije, niti je to njegova nadležnost, pa zato povezivanje ministra sa rušenjem u Savamali od strane Vesne Pešić predstavlja, kako je članica SNS navela, vrhunac bahatosti.

- Nadam se da će 200.000 dinara odštete od ove presude, bez namere da prejudiciram pravosnažnost, otići porodicama poginulih radnika MUP-a kojima Nebojša Stefanović namerava da uplati novac po donošenju konačne presude - objasnila je Biljana Popović Ivković u otvorenom pismu.

(Kurir.rs/Foto:Privatna arhiva)

Kurir

Autor: Kurir