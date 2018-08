VUČIĆ OBRAZLOŽIO SVOJ STAV O RAZGRANIČENJU: Hoćemo jasne granice, a ne provizorijum

BEOGRAD - Hoćemo jasne granice, a ne provizorijum kao što je danas, u kome nam jedno piše, a sasvim drugo imamo na terenu, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obrazlažući svoj stav o razgraničenju.

"Želimo zemlju čije granice znamo, definisanu, zemlju koju čuvamo", precizirao je Vučić.

On je rekao i da njegova ideja o razgraničenju nije ništa novo i da tu opciju zagovara godinama.

Kako je objasnio, on je o tome govorio više puta, a ne kako neki kažu, prvi put.

"Mnogo puta sam pričao o tome, to nije ništa novo, a to što neki zbog svoje savesti u tome vide svakojaka čuda i što imaju pokvarenu maštu, to već ne razumem", rekao je Vučić.

Kako je naveo, ne krije da podržava razgraničenje i ističe da je to politika koju predstavlja.

"Da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ne znam, ali ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima", rekao je Vučić.

Ovaj stav predsednik je juče izneo tokom posete Šidu, kada je rekao i da rešenje za Kosovo i Metohiju mora da bude sveobuhvatno, a ne jednostavno, niti uprošćeno, kako neki zamišjaju.

"Da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada - to je uvek izvor potencijalnih sukoba i problema", objasnio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir