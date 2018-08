KURIR TV UŽIVO IZ VLADE SRBIJE Đurić poručio narodu na Kosovu: Nećemo zaboraviti nijednog Srbina, jer se Srbija danas bori za svoj život i svoj opstanak!

BEOGRAD - Predsednik Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sazvao je za danas konferenciju za medije u zgradi Vlade Srbije na kojoj će analizirati aktuelna pitanja o kosovskom problemu.

Na početku obraćanja medijima, Đurić je poručio da je u toku "stravična kampanja i u Srbiji u delu međunarodnu zajednice protiv naše zemlje u nastojanju da se izborimo za nešto po pitanju KiM". On je narodu sa KiM poručio da "niko ne dozvoli da ga lažu da će nekim eventualnim sporazumom, od kojeg smo miljama daleko, imati bilo šta manje nego što imaju danas".

"Ako do sporazuma Beograda i Prištine ikada dođe, iako su šanse male, Srbi na KiM njime mogu da imaju samo više, i teritorije i zaštite, i prava za srpski narod i crkvu, a i više finansijske podrške za opstanak. Cilj ove kampanje je da se srpski narod na KiM zastraši, kao što smo videli tobože pre neki dan da će doći do nasilnog scenarija, sada nastavljaju da će Srbi izgubiti nešto sporazumom... Moja obaveza je da ukazujem na činjenice", istakao je Đurić pokazujući etničku mapu KiM.

On je u nastavku poručio da su "na istom frontu predstavnici opozicionih stranaka", ali i pojedinci poput, kako je naveo, Sonje Biserko.

"Kao da im nije dovolljno bilo, 2009. godine oduzeli Srbiji adut da o ovom pitanju razgovara pod okriljem UN, već ga prebacili na EU. To je bilo miniranje, razaranje, bukvalno su dotukli srpsku poziciju. I sada, nakon svega, ti isti ljudi napadaju jedini očajnički pokušaj koji predvodi predsednik Vučić. Neuporedivo lakše bi i nama bilo da smo, kao oni, ćutali, zabijali glavu u pesak i čekali da prođe vreme, da dođe neki novi pogrom, sukob, rat, ali to ne bi bilo ni ljudski, ni srpski, ni odgovorno. Umesto harange na Vučića i zastrašivanja našeg naroda, bolje bi im bilo da su ćutali. A narodu na KiM poručujem da ne dozvoli da ga bilo ko uveri da će srpske pomoći, ma kakvi bili ishodi pregovora, biti manje. Svako rešenje, ako ga bude, mora biti sveobuhvatno. Nećemo zaboraviti nijednog Srbina. Predugo je skrivano od javnosti da mi više ni Kopaonik ne kontrolišemo, da tamo svakodnevno patrolira Kfor. Zaglušujuća je buka različitih lažnih predstavnika Srba sa KiM, te želim da podsetim javnost da je predsednik vučić zavredeo povrenje 80,83 odsto Srba sa Kosova. A Đilas, Jeremić, Janković, pa i Mlađa Đorđević su gurui samo za razbijanje Srbije. A sada nas napadaju što pokušavamo da spasemo što se spasti može", podvukao je on.

Đurić je potom naveo da je Srbija suverena zemlja i da o njenoj sudbini i budućnosti odlučuju isključivo građani.

"Ovo pitanje je vododelnica Srbije. Hćemo li razmišljati na način da osiguramo budućnost ljudi koji tamo žive ili nastaviti da zabijamo glavu u pesak? Lakše bi bilo da ćutimo ili pričamo šuplje priče i nastavimo da zadužujemo Srbiju. A srbija je danas po rastu u prvom semestru među prvim državama Evrope. Ako budemo imali snage, jedinstva i hrabrosti da se i sa pitanjem Kosova isto suočimo, imaćemo mnogo bolji rezultat. Međunarodno pravo je u slučaju Srbije uvek gaženo, gaženo je i ono što je napisano i ono što je bilo u našem interesu. Razgovaraćemo na ozbiljan i odgovoran način o tome kako da rešimo pitanje Kosova, starajući se o tome da nijedan Srbin nema manje nego što ima danas i boreći se protiv onih koji slabe položaj Srbije unoseći nesigurnost među Srbe na KiM. nećemo dozvoliti nove pogrtome i nove Oluje, uvek ćemo se žrtvovati i uraditi sve što je potrebno za naš narod, a onih koji proklinju prvih ne bi bilo da se, ne daj Bože, neko zlo desi. Isuviše je usijanih glava i u Prištini, ne zna dan šta nosi noć da bismo sebi dozvolili da ovo guramo po tepih. Da ne pričamo o tome koliko nam je tek loša demografska situacija. Sada pomažemo parovima koji žele da imaju vipše dece, sve je to važno i u ovom kontekstu, jer se Srbija danas bori za svoj život i svoj opstanak, da sačuva mir i identitet. Za sve to nam je potrebna snaga, sloga, jedinstvo i poverenje. Verujem da i ovu tešku stvar možemo uspešno rešiti", objasnio je Đurić.

Odgovarajući na pitanja prisutnih predstavnika medija, šef Kancelarije za KiM je naveo da je "predsednik Vučić imao smelosti da se bori da dođemo do nekog rešenja u trenutku kada nam niko ništa ne daje".

"Iz dana u dan je sve manje izgleda da će do rešenja i kompromisa doći. Sa dilemom šta ćemo ako ga ne bude ležem i budim se svakog jutra. Kako ćemo graditi budućnost ne samo ljudi na KiM, već i u celoj Srbiji? Čujem da mnogi albanski lideri pominju nove teritorije koje žele da prisvoje, prete ratom... Ponestaće im uskoro teritortija koje žele da prisvoje, to je sve što imam da kažem. Albanci se sa našim pogledima ne slažu i ne pada im na pamet da se slože, ali očigledno je da mora da se razgovara i nađe neko rešenje, drugog puta nema. Naši ljudi u tim sredinama žive uskraćeni za najelementarnija prava i ako ne budemo mogli da im ih obezbedimo, nećemo ni izlaziti sa bilo kakvim predlogom. Svakog dana stižu krajnje neverovatne izjave iz Prištine, očekujem da uskoro ispolje pretenziju i na celo Balkansko poluostrvo. Mi ipak želimo da razgovaramo samo o ozbiljnim stvarima i rešenjima. Tako su se neki od njih pre odlaska u Brisel hvalili kako će sve i svašta tražiti Federiki Mogerini, kako će maltene i Smederevo tražiti, a onda kad su otišli tamo, bili su manji od makovog zrna. Ne bih ja sve to shvatao kao nešto više od retoričkih akrobacija za unutrašnju upotrebu", podvukao je Đurić.

On je dodao i da je nebrojeno puta ukazivao na to da se "sa Pančićevog vrha po vedrom danu vidi maltene pola Srbije", kao i da je za nas to strateški važno.

"Treba li da pominjem značaj jezera Gazivode? Sve su to za Srbiju važni resursi. Veliki deo Kopaonika je na teritoriji KiM, ljudi treba da znaju što više činjenica. Očekujem da će po razgovoru Vučića i Putina stvari biti mnogo jasnije. lično ne vidim veliku i lepu budućnost ukoliko ne bismo nešto pokušali i uspeli da rešimo. Ta borba neće biti laka i bez problema, ali ako do njega ne dođemo, nastavićemo od dana do dana da se valjamo u blatu", zaključio je Đurić.

Podsetimo, Đurić je u sredu poručio Srbima sa Kosova i Metohije da će, bez obzira šta se u budućnosti bude dešavalo, biti bezbedniji i imati veću podršku države Srbije.

"Ono što danas želim da poručim svakom Srbinu na KiM: Imate našu reč da šta god bude bilo u narednom periodu imaćete samo više, nemojte da vas bilo ko laže, nećete imati manje ni novca, bićete bezbedniji", kazao je Đurić u Kosovskoj Mitrovici na sastanku sa predstavnicima Srpske liste.

