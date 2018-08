KOLIKO JE REALNO ĐINĐIĆEVO REŠENJE? Kosovo kao Republika Srpska! Srbi bi bili na dobitku!

Bivši premijer Zoran Đinđić je, nekoliko meseci pred ubistvo 2003. godine, formulisao strategiju za Kosovo i Metohiju koja je predviđala stvaranje srpskog entiteta na Kosmetu po ugledu na Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini (BiH). Ta ideja nije loša, jer bi Srbi bili na dobitku, ali je danas teže primenjiva, ocenjuju sagovornici Kurira!



- To što mi tražimo je... konstitutivnost srpske zajednice u poretku KiM. Ta konstitutivnost će se ogledati u nekoj vrsti federalizovanja KiM priznavanjem srpskog entiteta kao političkog činioca, koji ima svoje institucije preko kojih ostvaruje svoje interese. Po toj koncepciji, politički sistem KiM bi se zasnivao na saradnji albanskog i srpskog entiteta, pri čemu bi svaki entitet svoje interese ostvarivao preko svojih institucija, međusobno kompatibilnih.

Zajednički interesi bili bi ostvarivani preko zajedničkih organa (slično Federaciji u BiH) - navedeno je u dokumentu.

Čekanje loša opcija



Istaknuto je da bi Srbija takvo Kosovo prihvatila u nekoj vrsti asimetrične federacije - više od pokrajine, manje od republike.



- Očigledno je da je čekanje najlošija opcija. Ako se tokom nekoliko godina i poboljša stanje na KiM, to će biti uzeto kao dokaz da institucije nezavisne države KiM funkcionišu. Ako ostane isto, to će voditi daljem iseljavanju Srba. U ovom slučaju, šanse za nezavisnu državu na celoj teritoriji KiM rastu. Vreme radi protiv naših interesa na KiM. Zato Srbija treba da krene u odlučnu političku inicijativu - piše u strategiji, koju je objavio nedeljnik Ekspres.



Na nastanak dokumenta, dodaje se, uticali su tadašnji potpredsednik srpske vlade Nebojša Čović i pokojni akademik Dobrica Ćosić. Đinđićev plan, kako se navodi, predviđao je da u slučaju proglašenja nezavisnosti KiM, po istom principu prava na samoopredeljenje, RS proklamuje nezavisnost.

Koštunica sabotirao



Kad je februara 2008. proglašena nezavisnost KiM, postojala je ideja da isto učini i RS, ali je, tvrdi se, najveći protivnik toga bio tadašnji premijer Vojislav Koštunica.



Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže da je Đinđićevo delovanje vođeno procenom da vreme ne radi za nas.



- I zato je smatrao da Srbija treba da vodi proaktivnu politiku. Da se nastavilo s tim, Srbija bi bila na dobitku. Ali plan nije realizovan jer je on ubijen, a zbog nesaglasnosti u državnom vrhu ta politika nije nastavljena - kaže on.

Stav O predlogu za razgraničenje

I EU i Rusija za rešenje o KiM

Nakon stava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o razgraničenju sa Albancima, juče su se oglasili predstavnici Rusije i EU. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da će Moskva poštovati odluku Srbije kada je reč o Kosovu.

foto: Profimedia

- Ruska spoljna politika je dosledna, sviđalo se to nekome ili ne. Naš pristup ovoj problematici je ozbiljan i zasnovan na međunarodnom pravu, na poštovanju suvereniteta i unutrašnjeg zakonodavstva Srbije. I naravno, mi smo uvek govorili da ćemo podržati dogovore koji budu postignuti i koji budu dobri za Srbiju - kazala je Zaharova i istakla da Rusija neće prihvatiti tri stvari, a to su da neko kaže da se Kosovo odvojilo putem referenduma, da je to jedinstven slučaj u Evropi i da se izvrću istorijska sećanja. Portparol Evropske komisije Karlos Martin istakao je da EU želi da Priština i Beograd postignu dogovor o trajnom rešenju za Kosovo, koje treba da bude moguće, održivo, realistično i u skladu s međunarodnim pravom.