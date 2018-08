DODIK ZA KURIR: Albanci nisu vlasnici Kosova! Sever pripojiti Srbiji!

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da je Kosovo i Metohija najznačajnije pitanje za Srbiju i svakog Srbina, gde god se on nalazio. On za Kurir kaže da se protivi ideji podele Kosmeta i predlaže da se sever pokrajine pripoji Srbiji.

- Smatram da bi četiri opštine sa severa Kosova trebalo da se reintegrišu u teritorijalni sastav Srbije, ali da se ujedno obezbede sva prava i najveći stepen zaštite srpskog naroda i crkvene imovine na KiM, kao i da se za nju traži neka vrsta eksteritorijalnosti. Stvoren je utisak da su Albanci navodno vlasnici Kosova, ali je činjenica da u četiri opštine na severu KiM dominira srpsko stanovništvo, koje nije spremno da tamo bude manjina - kaže Dodik.

Onima koji osuđuju njegov ili slične predloge i zalažu se da se čitavo Kosovo reintegriše u Srbiju poručuje da ne razmišljaju o posledicama.



- To bi podrazumevalo značajne promene i u političkom životu. Učešće Albanaca u biračkom telu bilo bi više od 20 odsto, a poštujući međunarodne principe, njima bi moralo da se da 30 odsto mesta u parlamentu, pa i bitne državne pozicije, poput predsednika Skupštine... Pitanje je da li bi građani Srbije na to pristali i da li bi Srbija mogla to da podnese - navodi Dodik.

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš smatra da je to svakako dobro rešenje za Srbiju u ovom trenutku, ali da nema nikakve veze s Dodikom kao predlagačem.

- O ovakvoj vrsti razgraničenja je pre nekoliko decenija govorio Dobrica Ćosić, a već nekoliko godina kao jedino ozbiljno ga promoviše Ivica Dačić. Vučić, kao odgovoran državnik, s najvećom podrškom u narodu, rekao je da smatra da je razgraničenje nešto što može biti dobra opcija za srpski narod na Kosovu, SPC, kao i za Srbiju - navodi on.

Dodaje da jednoglasje albanskih političara na KiM, opozicije Srbije i NVO protiv tog Vučićevog predloga ukazuje da je dobro i održivo:

- Takođe, veoma nervozne i negativne reakcije albanskih lobista na ovaj predlog govore u prilog tome da se treba ozbiljno boriti za ovo rešenje kao trajno rešavanje srpsko-albanskog pitanja.

Srpska proglašava nezavisnost

ako Kosovo dobije stolicu u UN Dodik kaže da ostaje pri stavu da RS treba da bude nezavisna država, iako isti oni koji njima spore pravo na osamostaljivanje to dozvoljavaju Albancima na Kosovu.

- Kada je neformalna grupa proglasila 2008. nezavisnost KiM, parlament RS je doneo rezoluciju prema kojoj bi, po istom principu prava na samoopredeljenje, i RS proklamovala nezavisnost ako Kosovo dobije stolicu u UN. Ta rezolucija je i dalje na snazi. Ne bi u tom slučaju bilo sukoba. Ne bi se to desilo za dan, mi bismo se na miran način borili za svoja prava.

Čanak za nezavisno Kosovo

Predsednik LSV Nenad Čanak, govoreći o kosovskom pitanju, oštro se usprotivio promeni granica na Balkanu i ocenio da bi to dovelo do novih ratova:

- Podsećamo da se granice menjaju samo ratom i zbog toga ne verujemo u priče o ugovorenoj razmeni teritorija i mirnoj promeni granica. Još manje verujemo u priče o "korekciji granice", jer bilo kakva razmena teritorija podrazumeva i razmenu stanovništva i nova etnička čišćenja.

