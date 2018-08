GLIŠIĆ: Funkcioneri SNS su morali da osude opozicione pozive na državni udar

Pozive pojedinih opozicionara na vojni puč, državni udar i hapšenje predsednika Srbije nisu osudili samo nezahvalni stranački funkcioneri, koji su, verovatno, otputovali na neke luksuzne destinacije, izjavio je predsednik IO SNS Darko Glišić.

Na pitanje Srpskog telegrafa zašto, dok opozicija preti hapšenjme Aleksandra Vučića i pučem, mnogi funkcioneri SNS ćute, Glišić odgovara: "Verovatno su imali neka pametnija posla ili su otputovali na neke luksuzne destinacije, pa nisu imali vremena da u jednoj rečenici odbrane čoveka koji im je omoguićio karijeru".

Prema njegovim rečima, suviše je nabrajati imena, ali "svi članovi Predsedništva SNS su morali da se oglase po ovom pitanju, kao i predsednici stranaka na lokalu".

To je najmanje što su mogli da učine, kazao je predsednik IO SNS.

Povodom nekih navoda da bi Vučić mogao da napusti SNS i samim tim i politiku zbog mnogobrojnih opstrukcija po pitanju Kosova i reformi, Glišić ističe da bi taj potez bio poguban za Srbiju.

To bi, navodi on, otvorilo prostor za sve one koji bi da nas vrate u prošlost, a Srbi na saveru KiM doživeli bi novu "Oluju". Na kostataciju da je Boško Obradović zapretio krvoprolićem, Glišić ocenjuje da je lider Dveri "običan politički idiot koji samo blebeće kako bi prikupio političke poene", a uopšte ne shvata da tako opasnom retorikom može da utiče na neku usijanu glavu da uradi nešto što je pogubno po državu.



"To je primer političke neodgovornosti, a po istom principu deluje i ostatak opozicije. Igranje vatrom i galamljenje, bez nuđenja bilo kakvog rešenja, još jedom pokazuje što su utvrdili svaki izbori do sada - građani im ne veruju", zaključio je predsednik IO SNS.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir