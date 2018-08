NEDIMOVIĆ (SNS): Pozivaju se na pravo, a nasiljem žele da ruše vlast

BEOGRAD - Funkcioner SNS Branislav Nedimović kaže da pravna država mora da se poštuje i smatra da bi Tužilaštvo trebalo da se pozabavi onima koji naseljem žele da ruše vlast.

"Oni koji se pozivaju na pravnu državu, sada nasiljem žele da ruše sve što postoji u oblasti prava. Pa gospodo hajte u školu i naučite nešto", rekao je Nedimović.

On je pozvao opoziciju da svoju politiku pokažu na nekim od lokalnih izbora, a priliku za to imaju već u Majdanpeku. "Koliko čujem neće izaći na lokalne izbore u Majdanpeku. Političke stranke postoje zbog izbora, a militantne organizacije zbog nasilja. Neka odluče šta su", zaključio je on.

Lider Dveri Boško Obradović u subotu je objavio tvit u kojem je pozvao vojsku i policiju da uhapse Aleksandra Vučića zbog toga što je rekao da je za razgraničenje s Albancima.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink/Foto: Beta/Milan Obradović)

Kurir

Autor: Kurir