NOVA UCENA IZ HRVATSKE: Ako Srbija hoće u EU, mora da plati odštetu logorašima! Poslanik HDZ izazvao buru

Iz Hrvatske ne prestaju da provociraju i ponovo prete uslovljavanjem Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Poslanik vladajućeg HDZ u Hrvatskom saboru Miro Kovač je, naime, poručio da će Srbija pitanje odštete hrvatskim logorašima morati da reši u okviru pregovora o priključenju EU.

- Logoraši, oni koji su bili zatočeni u srpskim koncentracionim logorima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, znači u Srbiji, imaju pravo na odštetu i na temelju međunarodnog prava, ali i na temelju srpskog pregovaračkog okvira o priključenju EU - rekao je Kovač, inače bivši ministar za spoljne i evropske poslove.



Logoraše, kako je istakao, treba maksimalno podržavati u njihovim zahtevima za odštetom jer su podneli veliku žrtvu za slobodu Hrvatske:

- Ali, ne samo za slobodu Hrvatske nego i za pobedu nad zlom, a to je bio velikosrpski miloševićevski režim, koji je bio fašizam, a Hrvatska je taj fašizam, koji je univerzalno zlo, porazila.



Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović tvrdi da Hrvatska ne može uslovljavati evropski put Srbije u smislu procedura i obaveza iz procesa pregovaranja.

- Očigledno hrvatski politički establišment ima stalnu potrebu da traži razloge za ometanje evropskih integracija Srbije. To je postalo već zamarajući kliše, ali to uopšte ne treba da brine i frustrira građane Srbije, jer smo mi ozbiljna zemlja i naš evropski put sigurno neće zavisiti samo od namera Hrvatske - kaže za Kurir Joksimovićeva i dodaje da je baš čudi što se takva pitanja uopšte otvaraju, imajući u vidu da je Hrvatska ušla u EU, a da imovinska prava i pitanje penzija nije rešeno, i to onima koji su na sve to proterani iz svojih domova.



Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta smatra da Hrvatsku niko neće pitati o evropskim integracijama Srbije:

- Njihovo mišljenje nije bitno jer o tome odlučuju Berlin, Brisel i Vašington. I zato takvim porukama ne treba pridavati značaj. Ako im iz ovih centara kažu da zaćute, ućutaće i neće blokirati naš put u EU.



Kada su prošle godine usvojili Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, najavljivano je da će Hrvatska tražiti 40 milijardi evra ratne odštete od Srbije.

Vandalizam u Šibeniku

Autu s BG tablicama izbušili gume

i iscrtali ustaške simbole po njemu

U šibeničkoj Brodarici neko je probušio sve četiri gume na automobilu beogradskih tablica i na vozačevom mestu crnim sprejom nacrtao ustaški simbol "u" i slova "NDH".

- Užasno mi je neugodno što se ovo dogodilo. Kako bilo ko, pogotovo gosti iz susedne Srbije, mogu bez straha doći na Brodaricu, koja se reklamira kao turističko mesto, kad ovo vide. Mislim da je vlasnik oštećenog automobila na Krapnju i da još uvek ne zna šta se dogodilo - javila je jedna Šibenčanka.



Brojke

6 meseci prošlo od posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu

21 godina prošla otkako su Srbija i Hrvatska uspostavile diplomatske odnose

241 km dugačka je državna granica između Srbije i Hrvatske

Činjenice

Nerešena pitanja

- nestali i ubijeni tokom poslednjeg rata

- povraćaj otete srpske imovine

- proces povratka izbeglih Srba

- penzije

- granica na Dunavu

- manjine i njihova prava

- sukcesija, odnosno podela imovine nekadašnje SFRJ

- teritorijalna jurisdikcija

