ZORANA OŠTRO: Dačiću, ti si niko i ništa bez Vučića! NAPREDNJAKE ŽESTOKO NALJUTIO PREDSEDNIK SOCIJALISTA

Pošto se šef diplomatije pohvalio kako on najviše brani predsednika Srbije, ministarka mu poručila da tako i treba da bude jer je on tu gde jeste zahvaljujući lideru naprednjaka

Hvalospeve lidera SPS Ivice Dačića da brani predsednika Srbije Aleksandra Vučića više od njegovih naprednjaka, funkcioneri SNS dočekali su s negodovanjem.

Kako kažu, lider SNS zna ko je uz njega, te da, uostalom, Dačić i treba tako srčano da ga brani jer je tu gde jeste zahvaljujući isključivo Vučiću.

Međutim, nije samo lider SPS taj koji je prodrmao naprednjake. I njihov stranački kolega Vladimir Đukanović poručio je da u stranci ima onih koji jedva čekaju da vide Vučiću leđa kako bi prešli u neku drugu stranku. O toj temi, navode sagovornici Kurira iz SNS, treba da se raspravlja na sednicama stranačkih organa, a ne u medijima.

Brini ti o tvom SPS



Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade, kazala je u razgovoru za Kurir da su sad pred Srbijom važnije stvari od toga da šef socijalista komentariše SNS.

- Pusti SNS SNS-u, brini o svom SPS, jer te (Dačiću) ne bi bilo da nema Vučića i podrške koju je narod dao predsedniku SNS, a ne drugima. I sve sa strane, važnije je jedinstvo radi budućnosti Srbije nego šta Dačić misli o SNS - kaže Mihajlovićeva.

Ona je juče izdala i saopštenje u kome navodi da ovakve poruke nije očekivala od koalicionih partnera:

- Ne očekujem ovakve poruke od onih koji su deo naše koalicije, upravo zahvaljujući podršci koju ima Vučić.

Jadranka Joksimović, ministarka za evrointegracije, kaže da joj je drago što je Dačić uz Vučića, jer to znači da je ovog puta iskreni partner.

foto: Marina Lopičić

- Vučić je predsednik Srbije i predsednik SNS. Drago mi je ako Dačić iskreno podržava Vučića, to znači da je ovog puta iskreni koalicioni partner SNS - ističe Joksimovićeva, a na Đukanovićeve navode kaže da to može da bude tema za organe SNS.

Vučić zna ko je ko



Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević poručuje da lider naprednjaka zna ko je uz njega.

foto: Stefan Jokić

- Niti znam na koga je Dačić mislio, niti imam vremena da po medijima učestvujem u nekom "testu vernosti", kako to on očigledno zamišlja. Vučić dobro zna ko je ko i na koga uvek i svugde može da računa - kaže Vučević.

Dodaje i da je Đukanović u pravu kada govori o nekim funkcionerima SNS, jer je politika u Srbiji dugo bila "profiterski posao":

- Verovatno i kod nas ima onih kojima to ne odgovara, već su im lični interesi, luksuzni rizorti i puni bankovni računi važniji od boljeg života naroda i budućnosti Srbije. Prepoznaće se oni sami - kazao je Vučević.

Kurir.rs/K.Blagović/Foto:Zorana Jevtić/Marina Lopičić

Istorijat

Kako je Vučić

prozvao Dačića

Dačićev hvalospev o lojalnosti je u stvari odgovor Vučiću na priču da socijalisti ne bi napustili Vladu ni za živu glavu. foto: Printscreen - Poznajući SPS, ne mislim da bi izašli iz Vlade ni za šta na svetu. Možda bi mogli da promene koalicione partnere čim bi im se ukazala prilika, ali to u ovom trenutku nije moguće - kazao je Vučić pre tri dana. Dačić je na to rekao da ga Vučić stalno zafrkava što je na političkoj sceni 28 godina, od čega 25 u vlasti.

- Ja to shvatam kao dobru stvar... S druge strane, znate onu izreku: Ćerku kara, a snajki prigovara... Kao što vidite, ja sam svaki dan na sceni i ne verujem da Vučić ima nekoga ko više brani našu zajedničku politiku. Čak i više nego što to rade neki iz njegove stranke - kazao je Dačić.

Kurir

Autor: Kurir