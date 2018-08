VUČIĆ 9. SEPTEMBRA NA KOSOVU: Ako bude sporazuma, imaćemo više nego danas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će "ako sve bude u redu" otići na Kosovo i Metohiju 9. septembra.

"Ako sve bude u redu 9. seprembra sam sa Srbima na Kosovu", rekao je on.

Predsednik Srbije rekao je da su osnovni ciljevi da se na KiM ocuvaju mir i stabilnost, da se zaštite državni interesi i da se osuguraju prava , bezbednost i sigurnost naših ljudi na KiM.

"Ako bude sporazuma, imacemo više nego danas, poručio je predsednik.

On je zapitao može li iko danas da kaze da je sve nase kada je reč o KiM, a znamo da ne govorimo istinu.

Naveo je da definicija države sastoji tri elementa, teritoriju, stanovništvo i vojsku i policiju. Od ta tri elementa, rekao je, samo u pojedinim delovima na KOsmetu imamo stanovništvo i ništa više.

A imamo granicu koju su neki 2011 postavili na jarinju i Brnjaku, između Srba i Srba, to j Kosova i Srbije.

Na pitanje kakav mu je stav posle izjave kancelarke Angele Merkel da nema promene granica on je rekao da su nas i Nemačak i SAD "razgraničili" onog časa kada su 2008 godine prinali nezavisnost Kosova.

"Zato kad kažu da su protiv razgraničenja to znači da su protiv promene granica koje su uspostavili na našu štetu", rekao je Vucić i dodao da ga mnogi napadaju, pogotovu nu Srbiji, upravo zato jer ne prihvata takve granice.

On je istakao da nam Mwerkel nije prptivnik i d ane treba da zaboravimo šta je ucinila za Srbiju u vreme migrantske krize te koliko su i nemačke investicije dorpinele tome da imamo rast od 4,4 odsto.

On se osvrnuo na činjenicu da je mnogima zasmetalo pismo gradonačelnika 10 srpskih opstina sa KiM. Podsetio je da su zbopg driugačijeg mišljenja tražuili njegovo hapšenje, a da se Miloradu dodkiu zabrani ulazak u Srbiju, ali im smeta pismo gradonačelnika.

"Ja svu energiju ulažem da dobijemo za svakog Srbina na Kim nešto , rekao je Vučić i zato, kako je primetio, i Tači kaže da mu je teško da razgovara sa njim.

Na pitanje o idejama da se očuva sever u sastavu Srbije, on je rekao da je to terotrija značajna i po veličini i po strateškom položaju, da su tu Gazivoide, Balać, i Trepča, a da su od svega važniji životi ljudi. Ali to ne znači, da je sever Kosova važnji od kosovskog pomoralja, rekao je Vučić i istakao: Za svakog našeg čoverka na KiM ćemo da se borimo. Borim se da nešto dobijemo,za razliku od onih koji su sve izgubili, rekao je Vučić.

Kuir.rs/Tanjug/Foto: Dragana Udovičić

Autor: Kurir