VUČIĆ APELUJE: Spustite loptu, ionako će se narod izjasniti o Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je večeras na "spuštanje lopte" i toleranciju, jer će kako je istakao, ionako, ako budemo u poziciji da o nečemu odlučujemo, vezano za Kosovo i Metohiju, odlučivati narod svojom voljom.

Vučić je zamolio sve Srbe, one koji su razumni deo našeg društva, da pokažu mnogo više tolerancije, dok ostali neka nastave da mrze, jer oni koji mrze predtsvaljaju najveći problem sami sebi.

On je, upitan za pismo gradonačelnika srpskih opština sa KiM, rekao da su oni, koji žive na Kosovu i Metohiji, koji tamo imaju porodicu najavili da će doći u Beograd da pitaju šta je sve učinjeno, na šta je krenula patološka mržnja.

"Na to je krenulo nešto što me strahovito uplašilo - patološka mržnja. Videlo se da su sve priče o KiM bile laži, kombinovana mrznja, iskreni prezir prema našem narodu na KIM. Što je i ne smeju da dolaze u Beograd da nas pitaju? Ima li svesti kod nas o celovitosti našeg naroda i nacije?", upitao je Vučić.

Kazao je da su gradonačelnici na sve pretnje ćutali, na pretnje da treba hapsiti i ubijati sve koji su drugačijeg mišljenja, a onda su rekli da znaju da nije lako Albancima i međunarodnoj zajednici da razgovaraju sa nama, kao i da treba da ih puste da nešto izbore za sebe i kažu da imaju poverenja u predsednika i državne institucije.

foto: Marina Lopičić

Oni kažu "pustite nas koji ovde živimo da se izborimo za nešto"... ako mi od toga što Vučić radi zavisi život moje dece , pustite da se zajedno sa njim izborimo za nešto, protumačio je Vučić suštinu pisma.

Vučić je podsetio da je među tim gradonačelnicima i predstavnicima šest opština južno od Ibra, koji su se sa onima sa severa saglasili oko jedinstvenog teksta saopštenja, posle dana i nedelja brutalne kampanje koju su svi poveli protiv predsednika i državnih institucija.

"Danima i nedeljama slušam priče da sam veleizdajnik jer se borim za nešto, a to mi govore oni koji su sve izgubili. 2008.imali smo odluku o nezavinosti, zatim smo izneli pitanje KiM iz okvira UN, a 2010.imamo presudu Međunarodnog suda pravde na sramni zahtev Srbije i neodgovornih političara koji nam danas sole pamet. Zatim 2011.postavljamo granice među svojim narodom između severa Kosova i Raške. Pored svega što se desilo od 1999. da li mislite da je sve moguće da bude isto. To je nemoguće", rekao je on.

Kazao je da ga danima optužuju i napdaju oni koji su za celovito i nezavisno Kosovo, od Srpkinje sa Savskog venca koja se lažno predstavlja da je sa KiM, preko crkvenih predstavnika.

foto: Marina Lopičić

"Pohavljuju se neodgovorna lica koja su učestvovala ili podržavale ranije vlasti koje su sve izgubile i kažu uhapsite Vučića. Pozivate na puč, na primer Drage Mašin i tražite krv u Srbiji, a svi ćute", konstatovao je on.

Vučić je rekao da je poslanik Zlatne Zore koji je u grčkom parlament tražio hapšenje premijera Ciprasa uhapšen, i dodao da je ponosan što se kod nas ništa nije dogodilo nikome.

Takođe je kritikovao napade na Milorada Dodika i zahteve opozicje da mu se zabrani ulazak u Srbiu.

"Dodik je rekao na žalost Srbije nešto što je tačno, a to je da li želimo da Albanac bude predsednik. Sreća naša je što su Albanci bili nestrpljivi i nisu hteli da čekaju, a da su čekali 15 godina mogli su da imaju predsednika države i vlade. Ali su bili nestrpljii i netrpeljivi", naglasio je on.

Zar Dodiku treba zabrniti ulaz u Srbiju jer su to tražili opozicioniri Djilas, Jeremić, Obradović i ostali, upitao je Vučić.

"Tražili su da se zabrani ulaz predsedniku Srpske Ssta biste uradili narodu Srpske, šta bi uradili sa RS", upitao je on.

Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dragana Udovičić

