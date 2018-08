VAŠINGTON DAO ODREŠENE RUKE BEOGRADU I PRIŠTINI: Moguće razgraničenje, rešenje ne sme da važi za RS

Nova poruka Vašingtona da će Beogradu i Prištini pružiti "neograničenu slobodu da odluče o sudbini svojih država" nagovestila je da će u finišu dijaloga biti većeg manevarskog prostora za obe strane, što ne isključuje i razgovore o razgraničenju, koje zastupa predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenjuju sagovornici Kurira.

Ambasada SAD u Prištini je u svom saopštenju odškrinula vrata za praktično sva kreativna rešenja kosovskog pitanja koja podrazumevaju mir i stabilnost.

- Strane u dijalogu će imati neograničenu slobodu da odluče o sudbini svojih država, izuzev toga da planovi o kojima govore kosovski predsednik Hašim Tači, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar Ivica Dačić dovedu do destabilizacije - navela je američka ambasada povodom sve češćeg pominjanja ideje o promeni, odnosno korekciji granice.

Vašington će, kako je saopšteno, pažljivo i ozbiljno posmatrati ono o čemu će se strane saglasiti i ostaviće da dve strane postignu sporazum, uz upozorenje da Beogradu i Prištini bude jasno "da neće imati neograničenu slobodu delovanja". Ambasada SAD pozvala je Beograd i Prištinu da naprave stabilan dogovor i da ne stvaraju tenzije na Balkanu, da "postignu sporazum koji je održiv, stabilan i ne stvara nestabilnost u bilo kojoj zemlji u regionu".

Ambasada je naglasila da će SAD pustiti strane da se dogovore, ali da će o konačnom sporazumu Beograda i Prištine da se izjasne.

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje za Kurir da ovo jeste najava da se daje veći manevarski prostor i Prištini i Beogradu.

- A ostavljeno je da se vidi kako će se oni dogovoriti. Ne verujem da će Amerikanci biti protiv Prištine u situaciji kada će Priština eventualno reći da je protiv razgraničenja i da ne dolazi u obzir da se menjaju granice Kosova. Ova poruka ambasade lepo zvuči i zapravo znači: "Eto, nismo mi ti koji pritiskamo." U krajnjoj liniji istu poruku šalju i Rusi: šta god da se dve strane dogovore, mi ćemo podržati, ali praktično ispod te formule zna se na koju stranu naginju Amerikanci, a na koju Rusi - objašnjava Jakšić.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun smatra da je stav ambasade SAD upozorenje da moguće rešenje kosovskog pitanja ne sme da se, poput domino-efekta, odrazi na druge zemlje u regionu.

- Mislim da se cilja na BiH, koja bi, ili barem njeni delovi, možda pokušala da primeni rešenje koje bi se postiglo sa KiM - kaže Drecun.

I Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu ocenjuje da je poruka Vašingtona da bi, u slučaju postizanja sporazuma o razgraničenju Srba i Albanaca, Beograd morao da pruži garancije da se isti princip neće primenjivati na BiH, odnosno RS.

Zoran Milivojević

Razgraničenje nije otpisano

Diplomata Zoran Milivojević za naš list kaže da je još rano pričati da li ovakav stav Vašingtona isključuje razgraničenje koje je pomenuo Vučić.

foto: Printscreen

- Vučić još nije definisao šta je razgraničenje. U ovom trenutku to asocira na otvaranje pitanja granica, pa zato i imamo ove teze o podeli ili razmeni teritorije. Suština američkog stava povodom svih tih teza je da Vašington jasno stavi do znanja da je za njih Kosovo u ovim granicama priznata država i da na tim relacijama treba razgovarati. Drugo, da razgovaraju dve države. I treće, da to ne sme da proizvede dejstvo prema susedima, odnosno probleme u regionu - ocenjuje naš sagovornik.