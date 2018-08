INTERVJU NEDELJE SINIŠA MALI: Plaćanje poreza znači više bolnica, škola i auto-puteva

Kako ste se snašli u Vladi? Tu ste gotovo tri meseca...

- Posao u Vladi mi je dobro poznat jer sam već radio kao savetnik za privredu i finansije nekadašnjeg prvog potpredsednika Vlade, a današnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i u tom smislu nije moglo mnogo toga da me iznenadi. Sa druge strane, svaki novi posao je i novi izazov, a pogotovo kada je reč o ovako odgovornoj funkciji. Ipak, s obzirom na to da su finansije oblast kojom se bavim više od 20 godina, mogu samo da budem srećan što sam dobio priliku da znanje i iskustvo koje imam primenim u ovom poslu i da pomognem svojoj zemlji na njenom putu ka boljoj budućnosti. Inače volim izazove, jer mislim da je važno da u svakom trenutku dajete svoj maksimum. Time sam se vodio i u rukovođenju gradom Beogradom, koji danas izgleda mnogo drugačije nego pre samo četiri godine.

Ima li, kako se spekuliše, nesuglasica među ministrima?

- Ne bih to nazvao nesuglasicama, već razmenom mišljenja i to je sasvim normalno u svakom kolektivu. Pa zamislite svet u kome bismo svi isto mislili - tako nikad ne bismo išli napred! Konstruktivne diskusije mogu samo da proizvedu kvalitetne rezultate. Važno je da, kada se dogovorimo, svi radimo kao jedan i da taj dogovor ispunimo, a sve u interesu građana Srbije. Ja volim da i u svom timu podstaknem kvalitetnu diskusiju, koja uvek proizvede dobar rezultat, što i jeste najvažnije.

Ima li razlike između vođenja grada i ministrovanja?

- Reč je o dva sasvim drugačija posla ali sa istim ciljem, a to je bolji život građana. Pre četiri godine, kada sam postao gradonačelnik Beograda, grad je bio na samo korak do bankrota, s dugovima koji su ga izjedali, s veoma lošom i haotičnom situacijom u gradskim preduzećima. Takođe, i ja lično sam tada bio u mnogo drugačijoj, da ne kažem nepovoljnijoj situaciji, jer nisam imao skoro nikakvog političkog iskustva, s obzirom na to da sam se u prošlosti bavio isključivo strukom. I dalje mi je struka bliža od politike, ali su ipak godine iza mene doprinele tome da danas imam malo više tog političkog iskustva koje je neophodno kada radite ovakav posao. Sa druge strane, danas u državi imate potpuno sređene finansije, tako da sada imamo i nove izazove, a to je kako da održimo stabilnost i podstaknemo rast i to nam je zadatak za neki budući period. Takođe, još jedna velika razlika je što je grad toliko živ organizam da će na dnevnom nivou da se dešavaju razni problemi, da li su to gužve u saobraćaju, nepogode i vanredne situacije... Sve to u realnom vremenu dotiče život Beograđana i vi morate uvek da budete na terenu i da rešavate te probleme, nekad i u pola noći. Uvek sam voleo da budem uključen u sve, da razgovaram s ljudima. I dalje mislim da je to jedini ispravni pristup kada je reč o tom poslu.

Da li je Zoran Radojičić tražio od vas neki savet? Dopada li vam se kako on radi?

- S novim gradonačelnikom često komuniciram i u potpunosti sam mu na raspolaganju za sva pitanja i savete, pošto znam da mu nije nimalo lako, pogotovo zato što je došao iz potpuno drugačijeg posla. Verujem da će taj posao obavljati najbolje što ume i zna. Savetovao sam mu da uvek bude tu za građane, da ih sasluša i pomogne, ali i da, s druge strane, svakodnevno radi na onim velikim projektima koji su započeti. To znači svakodnevne sastanke, koordinacije i, moram da kažem, pritisak na ljude koji se bave njihovim sprovođenjem, te konstantno praćenje situacije. Verujte mi da je to jedini način. Mislim da moji saradnici možda nekad i nisu bili srećni kada sam ih zvao deset puta u toku dana da proverim dokle se s nečim stiglo, da li je sve urađeno kako treba i da li postoji neki problem. Ipak, pokazalo se da je to dobar način da se projekti realizuju. I iskreno mislim da smo zato i uspeli da sprovedemo projekat "Beograd na vodi", mnogo rada je bilo iza njega, mnogo ljudi je na tome radilo i samo oni znaju koliko je truda i rada uloženo.

Najavljeno je povećanje penzija od devet odsto, da li je to u dogovoru sa MMF? Spekuliše se da MMF smatra da budžet ne može da podnese toliko povećanje?

- Najvažnija vest je da će povećanja penzija biti i da ona neće biti mala. Spekulacije nikad nisam komentarisao, pa neću ni sada. Ono što mogu da vam kažem je da će Misija MMF boraviti u Beogradu od kraja septembra do početka oktobra i da ćemo tad izaći u javnost s preciznim iznosima. Tako da će naši najstariji sugrađani uskoro čuti lepe vesti. Važno je da su najteže mere iza nas i da sada imamo novca u budžetu. Podsetiću vas da smo u prvih sedam meseci ove godine imali suficit od 49,1 milijardu dinara.

Najavljeno je i povećanje plata zaposlenima u zdravstvu, prosveti i sistemu bezbednosti. Koliko mogu oni da očekuju?

- Kao i kada je reč o penzijama, mislim da bi bilo neodgovorno da vam govorim tačne iznose, kada su preračuni i projekcije i dalje u toku. Ponavljam, važno je da će povećanja biti i da imamo dovoljno novca. Takođe, ova povećanja neće ugroziti teško stečenu finansijsku stabilnost.

Kakva je situacija po pitanju naplate poreza?

- Naplaćeni javni prihodi su iz godine u godinu sve veći, naročito od 2015. godine, a svi poreski oblici se naplaćuju u većem obimu. Ovakav trend povećanja naplate nastavljen je i u ovoj godin,i kada je za prvih sedam meseci naplaćeno 839 milijardi dinara, dok je u istom periodu prošle godine naplaćeno 791 milijardu dinara. Naravno, uvek može još bolje i na tome ćemo raditi. Plaćanje poreza je odgovornost građana koji žive u državi i posredan način da dobijete besplatno školovanje, lečenje, kvalitetnu infrastrukturu. To znači da izbegavanje plaćanja poreza ima negativan uticaj na život običnih građana.

Koliko država godišnje izgubi zbog neizdavanja fiskalnih računa?

- Želimo da pokrenemo veliku kampanju koja će pokazati ljudima koje su posledice kada se ne izdaju fiskalni računi. Ponavljam da svaka uplata poreza znači više bolnica, škola, auto-puteva. Oni koji ne izdaju fiskalne račune štete svojoj i našoj deci. Želim da razvijemo svest da porez mora da se plaća i da građani znaju na šta se taj novac troši, da sve bude veoma transparentno. To znači da treba da izgradimo svesno i odgovorno društvo, te da bude sramota onog pojedinca koji ne izda fiskalni račun. Prema podacima Poreske uprave, za prvih sedam meseci ove godine izvršena je kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa kod skoro tri hiljade poreskih obveznika na teritoriji naše zemlje, kao i provera radnopravnog statusa angažovanih radnika. U trećini objekata utvrđene su nepravilnosti, podneti su zahtevi za pokretanje prekršajne odgovornosti i izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti. Poreska uprava ne vrši analize koliko država izgubi novca zbog neizdavanja fiskalnih računa. Kako bi Poreska uprava mogla efikasnije da sprovodi kontrolu, uslediće usvajanje novog zakona o fiskalnim kasama, tako da će poreski službenici u realnom vremenu moći da imaju evidenciju o izdavanju računa. Na tome trenutno radi radna grupa i traži se najbolji i najefikasniji model da se uvedu neophodne promene.

Recite nam nešto više o izgradnji nacionalnog stadiona. Koliko smo razumeli, tu neće biti samo sportskih sadržaja. Šta je sve planirano da bude izgrađeno oko njega?

- Nacionalni stadion će biti naš ponos i to je jedan od najlepših projekata na kojima radimo. Nalaziće se iza Novog Beograda, tačnije kod petlje koja se nalazi kod Ostružničkog mosta. Ideja je da se potpuno razvije taj deo grada, koji je veliki potencijal. Biće izgrađeni i stambeni objekti, zabavno tematski park, akva-park, tržni centri, izložbeno-konferencijski prostor, objekti kao što je "Ikea" i to će sve činiti Stadion siti. Nacionalni stadion će biti novi simbol Srbije, nešto po čemu će naša zemlja biti prepoznatljiva.

Koliko će to koštati?

- Kada je reč o ceni, tačnu računicu ćemo imati kada se završi studija izvodljivosti i idejni projekat, ali su procene da će biti između 200 i 250 miliona evra. Osim toga, radimo na projektu rekonstrukcije i obnove sportske fudbalske infrastrukture u Vranju, Leskovcu, Kraljevu, Subotici, Novom Sadu, kako bismo u celoj Srbiji, a ne samo u Beogradu, obnovili kapacitete i dali podstrek za dalji razvoj fudbala.

Predsednik IO SNS Darko Glišić kazao je da neki u SNS ne brane dovoljno Vučića. Da li ste se vi pronašli u tome?

- Predsednik Aleksandar Vučić je prvenstveno moj prijatelj i vrlo dobro zna da uvek može da računa na moju podršku, kao što i ja mogu da računam na njegovu. Prethodnih godina, dok su mi pripisivali razne tzv. afere kad sam obavljao funkciju gradonačelnika, predsednik mi je mnogo pomogao - kako ličnim savetima tako i svojim izjavama upućenim javnosti. Tu podršku nikad neću zaboraviti. I Darko Glišić mi je takođe dobar prijatelj, tako da vrlo dobro znam i šta je mislio u tim izjavama.

S druge strane, i Ivica Dačić je rekao da ga više brani od nekih iz SNS. Kako to vidite?

- Predsednik Aleksandar Vučić je sada u veoma teškoj poziciji jer je preuzeo na sebe sav teret oko rešavanja kosovskog pitanja. To pitanje je toliko važno i veliko da prevazilazi svakog pojedinca i svaki pojedinačni interes. Zato smatram da treba svi da se ujedinimo i podržimo predsednika u njegovom nastojanju da zadrži mir i stabilnost i da nam da osnovu za ubrzani razvoj u budućnosti. Svaka vrsta podrške je važna, i od stranačkih kolega, a dobrodošla je i podrška koalicionih partnera. Mislim da nema potrebe za ličnim prepucavanjima u tako teškoj situaciji i da je važno samo da smo svi jedinstveni po pitanju Kosova.

Koliko je važno rešiti pitanje KiM?

- Od istorijskog je značaja i ima presudnu važnost za budućnost naše zemlje i našeg naroda. Znam da će predsednik Aleksandar Vučić učiniti sve što može da zaštiti našu zemlju i srpski narod. Sada je vreme da pokažemo jedinstvo, snagu i da stanemo uz predsednika u toj teškoj borbi.

Rekreacija

Trči na Adi i na Košutnjaku Koliko imate slobodnog vremena i kako ga koristite? - Veoma malo. Svaki slobodan trenutak provodim sa svoje troje dece, šetamo, idemo u bioskop, pozorište. Takođe, trudim se da se, koliko mogu, bavim sportom, tako da uglavnom vikendom trčim na Adi Ciganliji i na Košutnjaku. foto: Marina Lopičić

Saveti Vučić me i dalje vozi Predsednik Vučić je ranije izjavio da se s vama često uveče vozio po Beogradu i da ste tako gledali šta treba da se uradi. Da li vas Vučić, otkad ste postali ministar, i dalje zove u takve vožnje? - Naša poslednja vožnja je bila pre desetak dana, tako da se nastavljaju (smeh). Prolazili smo pored Beograda na vodi, Sava centra, razgovarali o gondoli koja treba da počne da se gradi, a koja će da spaja Kalemegdan i park Ušće. To su sve projekti koje sam započeo kao gradonačelnik Beograda i koji su predsedniku veoma važni, a ja sam na raspolaganju i dalje za svaku vrstu pomoći. Moram još jednom da kažem da nije lako živeti i raditi u istom gradu u kom živi i radi Aleksandar Vučić. Beograđani treba da budu zadovoljni što imaju predsednika koji brine o svakom detalju prestonice.

