MIKI MANOJLOVIĆ: Snimam film o ubistvu Đinđića! VUČE ME TO, ALI JE RISKANTNO!

Vuče me to, ali krajnje je riskantno. U svakom smislu. Već vidim da bi me svi jurili, navodi proslavljeni srpski glumac

Glumac Predrag Miki Manojlović planira da snimi film o ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića! Kako kaže, već dugo ga vuče ideja da snimi film o zločinu koji je umnogome promenio tok srpske istorije.



- Imam ideju za film o ubistvu Zorana Đinđića. Ali već vidim da bi me svi jurili. Ne bi to bio film o samom činu ubistva, nego sve drugo oko tog zločina. Bilo bi to nešto dalje od Marija Puza. Vuče me to, ali krajnje je riskantno. U svakom smislu - rekao je Manojlović za Večernji list.

Velika priprema



On, međutim, nije otkrivao detalje kada bi film mogao da bude snimljen, te ko bi sve od glumaca igrao u tom ostvarenju.

Vida Ognjenović, nekadašnja potpredsednica Demokratske stranke (DS) koju je do smrti vodio Đinđić, kaže da podržava ideju o ovakvom filmu.

foto: Nebojša Mandić

- Ideja je dobra, samo je potrebna velika priprema. Posebno kad se radi biografski film o savremeniku o kome ni istorija nije još razjasnila neke stvari. Treba se čuvati proizvoljnosti svake vrste u takvim poduhvatima... Takva ličnost, državnik i figura, kao što je Đinđić, zaslužuje i filmsko interesovanje - navodi Ognjenovićeva za Kurir.

Ubistvo ispred Vlade

Inače, ovo bi bio prvi film koji je snimljen o ubistvu srpskog premijera jer je to dosad bila tema samo u pozorištu i knjigama. U beogradskim pozorištima prethodnih godina igrano je više predstava o Đinđiću, a najpoznatija je ona koju je uradio hrvatski reditelj Oliver Frljić.

Podsetimo, Đinđić, koji je bio i predsednik DS, na mestu premijera bio je od 2001. pa sve do ubistva 12. marta 2003. godine.

foto: Printskrin

Ubijen je ispred Vlade Srbije, a za atentat su, maksimalnim kaznama zatvora, osuđeni pripadnici "zemunskog klana", među kojima su i vođe nekadašnje državne Jedinice za specijalne operacije (JSO) Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović.



B. K. - Lj. R./ Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir