SUPRUGA OLIVERA IVANOVIĆ KROZ SUZE: Sin me je pitao da li mu je otac mrtav, pa ustao sa stolice i rekao mi samo jedno...

Milena Popović Ivanović, udovica ubijenog lidera GI SDP, ni posle 7 meseci od stravičnog zločina koji joj je uzeo supruga Olivera ne može da veruje da nalogodavci i ubice još nisu otkriveni, jer se, objašnjava, nadala da će to biti jasno već prvog dana. Ona je istakla da se prevarila u očekivanju da će se svi koji mogu da pomognu angažovati, ali i da želi da veruje da tužilaštvo radi na slučaju, kao što to tvrdi.

"Ja vodim i svoju sopstvenu istragu, nekima je možda smešno, ali prikupljam informacije i od Albanaca, i od Srba, i od stranaca, i trudim se da sklopim neku sliku. Imam prijatelje koji mi pomažu da dođem do nekih informacija, jer je moj motiv sigurno mnogo veći. Dala sam izjave i našem i kosovskom tužilaštvu, jedino nisam Specijalnom kosovskom koje je posle preuzelo istragu.

Nisam odlazila u Mitrovicu, prvom prilikom kad budem otišla, početkom septembra, daću izjavu. Verujem da pravda postoji i da će se jednog dana otkriti ko stoji iza ovog zločina, jer mislim da na ovom svetu ne postoje tajne. Možda cilj toga i jeste da se ovo marginalizuje i zaboravi, ali porodica neće nikada zaboraviti", počela je svoju iskrenu ispovest Milena Ivanović.

Ona se osvrnula i na pretnje koje je njen pokojni muž svojevremeno dobijao, objasnivši da on sa njom na tu temu nije mnogo pričao, jer je ona želela da odu sa Kosova i nastave da žive normalno.

"Ne verujem da je dobijao neke ozbiljne pretnje, jer ne bi Oliver sebe doveo u takvu opasnost, a pogotovo ne bi sina Bogdana. A i ja bih nešto mogla da zaključim po njegovom ponašanju. Bilo je svega i svačega, ali ja nisam mnogo o tome razgovarala s njim, jer sam znala da bi me previše uplašile i opteretile. Nisam nikada mogla da pretpostavim da ovako nešto može da se desi, jer da jesam, nema sile koja bi me sprečila da ga sklonim sa Kosova. To jutro je bilo kao i svako drugo, nisam ni slutila da će nam uzeti nekoga koga najviše volimo. Spavala sam tada, nije hteo da me budi. Da sam znala da je to poslednji dan, drugačije bih se ponašala", sa suzama u očima ispričala je Milena u jutarnjem programu TV Prva.

Ona dodaje i da je jedno vreme sina Bogdana (7) pokušavala da zaštiti od svega, ali da su njih dvoje, kada je to postalo nemoguće, "seli i razgovarali kao dvoje odraslih".

"Postoje informacije koje ne mogu da delim s njim, jer je još mali i ne može da razume, ali sam mu na jedan blaži način objasnila da se njegov tata više nikada neće vratiti. On je posle sahrane, kada sam se vratila kući, tako direktno i zrelo postavio pitanje: "Mama, da li je moj tata mrtav?" To je bilo tako direktno pitanje, da onako kako je postavljeno, isto ste morali i da na njega odgovorite. Ja sam mu rekla da jeste, on je ustao sa stolice i rekao: "Mama, to je život, šta da radimo..."

Okrenuo se i otišao u svoju sobu i više nismo razgovarali do trenutka kada je on ponovo poželeo da zna zašto se to desilo. Sad kreće u drugi razred, ovde u Beogradu je u zdravijoj sredini, dobro se snašao, trudim se da što više vremena provodimo zajedno, da jedno drugom nadomestimo taj gubitak. Njegovi drugari iz Beograda uglavnom ne znaju šta mu se desilo i tako je i bolje da bi on što pre prebrodio sve i odrastao u zdravog i normalnog momka", zaključila je ona.

